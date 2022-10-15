Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.

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2022 MotoGP sezonunda sondan 3. yarışı bu hafta sonu Avustralya'nın Phillip Island pistinde koşulacak. Phillip Island, 2019'dan sonra ilk defa takvime döndü.

Phillip Island'daki en hızlı tur 2013'ten bu yana Jorge Lorenzo'ya aitti ancak Martin, bugünkü sıralamalarda elde ettiği 1:27.767'lik derecesiyle hem tur rekorunu kırdı, hem de pole pozisyonunu kazandı.

Daha önce Phillip Island'da MotoGP motosikletiyle yarışmayan Martin, sıralamalarda Marquez'in 0.013 sn farkla önünde zirvede yer aldı.

Marquez, iyileşme yönündeki işaretleri Avustralya'da da sürdürdü. Şampiyon sürücü, Q2'nin başlarında 10. virajda yaşadığı sorunda motosikletini tutmayı başardı. Son turunda Bagnaia'nın hava koridoruna girmeyi başaran Marquez, ikinci sıraya yükseldi.

Son yarışlarda şampiyonluk mücadelesinde büyük momentum yakalayan Francesco Bagnaia, pole pozisyonunun 0.186 sn gerisinde üçüncü olurken onu bu mücadelenin diğer ismi Aleix Espargaro ve 2 puan farkla da olsa liderliğini koruyan Fabio Quartararo takip ettiler.

Espargaro normalde ilk çizgide olabileceği bir turla geliyordu ancak son virajdan ana düzlüğe çıkışta çok fazla sarsıldı ve dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Cuma günkü antrenmanlarda zirvede yer alan Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco 6. olurken onu Ducati süren Luca Marini, Mario Bezzecchi ve kendi evinde mücadele eden ve pistin dördüncü virajına adı verilen Jack Miller takip ettiler.

Suzuki'den Alex Rins, Alex Marquez ve Maverick Vinales'in önünde 10. olurken şampiyonluk şansı devam eden Enea Bastianini ancak 13. olabildi.

Kendi evinde mücadele eden bir başka isim olan Remy Gardner ancak 19. olabildi.

Yarış Pazar sabah 6'da başlayacak.

2022 MotoGP Avustralya GP Sıralama Sonuçları