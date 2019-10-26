MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Avustralya GP / Antrenman raporu

Avustralya MotoGP 3. antrenman: Vinales, Marquez'in önünde lider

paylaşım
yorumlar
Avustralya MotoGP 3. antrenman: Vinales, Marquez'in önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Eki 2019 03:04

Yamaha MotoGP sürücüsü Maverick Vinales, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Üçüncü antrenman seansında sert rüzgarlar etkili olurken ilk 20 dakikada sadece dört sürücü zaman turu attı ve cuma gününe kıyasla yedi saniye daha yavaş turlar atıldı.

Mika Kallio ve Pol Espargaro, 23. dakikada piste çıkarak sessizliğe son verdiler ancak her ikisi de zaman turu atmadan garaja döndü.

Sonrasında ise yavaş yavaş dereceler başladı ve toplamda 12 sürücü zaman turu kaydetti.

Maverick Vinales, cuma günü olduğu gibi cumartesi günü de en hızlı isim görüntüsü çizdi ve 1:31.338'lik derecesiyle ilk sıranın sahibi oldu.

Mac Marquez, Honda'sıyla 0.239 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırada Pol Espargaro yer aldı.

Johann Zarco dördüncü olurken, Jack Miller beşinci, cuma günkü kazadan sonra ilk kez piste çıkan Fabio Quartararo altıncı ve Mika Kallio yedinci oldu.

İlk onu Alex Rins, Franco Morbidelli ve Francesco Bagnaia tamamladı.

Karel Abraham ve Cal Crutchlow ise zaman turu kaydeden son iki sürücü oldu.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'31.338  
2 93 Spain Marc Marquez Honda 01'31.577 00.239
3 44 Spain Pol Espargaro KTM 01'32.989 01.651
4 5 France Johann Zarco Honda 01'33.630 02.292
5 43 Australia Jack Miller Ducati 01'34.248 02.910
6 20 France Fabio Quartararo Yamaha 01'34.844 03.506
7 82 Finland Mika Kallio KTM 01'35.051 03.713
8 42 Spain Alex Rins Suzuki 01'35.263 03.925
9 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'35.473 04.135
10 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'35.747 04.409
11 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 01'35.990 04.652
12 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'47.649 16.311
13 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati    
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati    
15 29 Italy Andrea Iannone Aprilia    
16 36 Spain Joan Mir Suzuki    
17 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia    
18 46 Italy Valentino Rossi Yamaha    
19 53 Spain Tito Rabat Ducati    
20 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM    
21 88 Portugal Miguel Oliveira KTM    
22 99 Spain Jorge Lorenzo Honda    
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Marquez, antrenmanda kazayı son anda kurtarmış

Önceki haber

Marquez, antrenmanda kazayı son anda kurtarmış

Sonraki haber

Avustralya GP sıralama turları pazar gününe ertelendi!

Avustralya GP sıralama turları pazar gününe ertelendi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.