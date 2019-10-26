Avustralya MotoGP 3. antrenman: Vinales, Marquez'in önünde lider

Üçüncü antrenman seansında sert rüzgarlar etkili olurken ilk 20 dakikada sadece dört sürücü zaman turu attı ve cuma gününe kıyasla yedi saniye daha yavaş turlar atıldı.

Mika Kallio ve Pol Espargaro, 23. dakikada piste çıkarak sessizliğe son verdiler ancak her ikisi de zaman turu atmadan garaja döndü.

Sonrasında ise yavaş yavaş dereceler başladı ve toplamda 12 sürücü zaman turu kaydetti.

Maverick Vinales, cuma günü olduğu gibi cumartesi günü de en hızlı isim görüntüsü çizdi ve 1:31.338'lik derecesiyle ilk sıranın sahibi oldu.

Mac Marquez, Honda'sıyla 0.239 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırada Pol Espargaro yer aldı.

Johann Zarco dördüncü olurken, Jack Miller beşinci, cuma günkü kazadan sonra ilk kez piste çıkan Fabio Quartararo altıncı ve Mika Kallio yedinci oldu.

İlk onu Alex Rins, Franco Morbidelli ve Francesco Bagnaia tamamladı.

Karel Abraham ve Cal Crutchlow ise zaman turu kaydeden son iki sürücü oldu.