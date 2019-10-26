Avustralya GP sıralama turları pazar gününe ertelendi!
MotoGP Avustralya GP sıralama turları, Philip Island'daki tehlikeli hava şartlarından ötürü pazar gününe ertelendi.
Sabah saatlerinden itibaren pistte son derece şiddetli rüzgarlar vardı ve ilk antrenman seansında çok az sayıda sürücü piste çıktı ve Jack Miller'ın pit board'u rüzgarın etkisiyle piste savrulunca seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Bu dördüncü antrenman seansının gecikmesine neden oldu.
Sert rüzgar, dördüncü seansta Miguel Oliveira'nın çok büyük bir kaza yapmasına neden oldu. Tech 3 patronu Herve Poncharal'a göre Oliveira, 300 km/s ile kaza yaptı ve mucizevi şekilde herhangi bir sakatlık geçirmedi.
Seans durduruldu ve güvenlik komisyonu toplantı.
Yapılan görüşmeler sonrası seans, tehlikeli pist koşulları nedeniyle iptal edildi.
Daha sonra sıralama turlarının pazar gününe ertelendiği açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre sıralama turlarının ilk bölümü Pazar günü gece 02:20'de, ikinci bölümü ise 02:45'te yapılacak.
Moto3 yarışı 04:00'te, Moto2 yarışı 05:20'de, MotoGP ise 07:00'de yapılacak.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Lewis Duncan
Avustralya GP sıralama turları pazar gününe ertelendi!
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