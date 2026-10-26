MotoGP Avustralya GP

Avustralya GP iptali sonrası Aprilia’da karmaşık duygular: “Biri üzgün biri mutlu”

Phillip Island’daki veda yarışının iptal edilmesinin ardından Aprilia patronu Massimo Rivola, garajda iki farklı hissin hâkim olduğunu belirterek sonuçları değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 14:40

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Quinn Rooney / Getty Images

Avustralya Grand Prix’sinde elverişsiz şartlar ve tıbbi helikopterin kalkışına engel olan görüş mesafesi kuralı nedeniyle pazar günkü ana yarışın iptal edilmesi, Aprilia garajında zıt duygulara yol açtı. Cuma günkü antrenmanlarda lider olan ve sprint yarışında harika bir ivme yakalayan Marco Bezzecchi eline geçen galibiyet fırsatını kaçırdığı için öfkelenirken, cumartesi günkü kazasında el bileği kırılan şampiyonluk adayı Jorge Martin ise puan farkının açılmamasından ötürü rahat bir nefes aldı.

İptal kararının ardından medya mensuplarına konuşan Aprilia CEO'su Massimo Rivola, ekibin durumunu ve piste veda ediliş şeklini şu sözlerle aktardı: "Marco’nun bir fırsatı kaçırdığını düşündüğü için biraz öfkeli olduğuna eminim. Diğer tarafta Jorge’nin ise bu durumdan memnun olduğunu düşünüyorum. Kısacası biri üzgün biri mutlu.”

Jorge Martin, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ancak sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelip bekleyen taraftarlar adına gerçekten çok üzgünüm. Phillip Island’daki bu son mücadele kesinlikle çok daha iyi bir sonu hak ediyordu ama yapacak bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse asıl sorunun helikopter uçuşu olabileceğini ben de hiç düşünmemiştim.”

“Hatta ailemi bile buraya getirdim, 'Phillip Island’daki son yarışı mutlaka görmelisiniz' demiştim. Sadece bunun için dört günlük bir yolculuk yaptılar ama kısmet değilmiş.”

“Günün sonunda Jorge’nin gözünden bakarsanız, yarışmamış olmamız bizim için elbette daha iyi. Hatta Sepang’da bile yarışmasak olur!”

“Ancak biz buraya yarışmaya geliyoruz, bizim mantığımız bu değil.

Massimo Rivola

Fotoğraf: Alexander Trienitz

“Endonezya ve Avustralya’da kuru zemin temposuna sahip olmamıza rağmen bunu puana dönüştüremedik, kapasitemizi kesinlikle maksimuma çıkaramadık.”

“Yine de olumlu düşünüp normalde bize uygun olmayan pistlerin en azından puan açısından bizim için iyi geçebileceğini umuyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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