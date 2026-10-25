MotoGP Avustralya GP

Avustralya GP neden iptal edildi: Kararın arkasındaki kural açıklandı

Phillip Island’daki son MotoGP yarışının pist şartları elverişli görünmesine rağmen iptal edilmesinin arkasındaki neden açıklandı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 16:50

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Pit

Fotoğraf: Robert Cianflone / Getty Images

Avustralya Grand Prix’sinde pazar günü boyunca yaşanan ertelemelerin, Moto2 ile Moto3 yarışlarının iptalinin ve son olarak MotoGP ana yarışının da iptalinin perde arkasındaki teknik detaylar netleşti. Yayın görüntülerinde pist zemini zaman zaman yarışılabilir durumda görünse de ve Marc Marquez daha kötü şartlar altında önceden yarışıldığını belirtse de yönetim, sürücülerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren katı bir güvenlik kuralı nedeniyle yarışı başlatamadı.

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Kurala göre, pistte yaşanabilecek olası bir kazada yaralı sürücünün en yakın hastaneye sevk edilebilmesi için tıbbi helikopterin uçuş yapabileceği net bir görüş mesafesinin bulunması ve bu şartların hem pist bölgesinde hem de hastane çevresinde en az 60 dakika boyunca korunması gerekiyor.

Pedro Acosta, Red Bull KTM

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP yarış direktörü Graham Webb, kararın tamamen güvenlik prosedürleri gereğince alındığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu: "Temel olarak tıbbi helikopterin uçuş yapabilmesine dair kural kısıtlamamız var. Hem Melbourne’de hem de burada hava şartları oldukça kötüleşebiliyor.”

“Yarışa 'başlayabiliriz' diyebilmemiz için aslında iki farklı noktadaki havanın uygun olması gerekiyor. Helikopterin yarışı başlatabilmemiz adına hem Phillip Island hem de Melbourne üzerinde en az 60 dakikalık açık bir görüş penceresine ihtiyacı var.”

“Tamamen güvenlik odaklı bir kural; herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanması halinde bir pilotu en hızlı şekilde hastaneye ulaştırabileceğimizden emin olmak zorundayız.”

“Genelde çoğu pistte ambulansla karayolunu kullanabiliyoruz. Karayoluyla hastaneye ulaşım süresi 45 dakikanın altında olan pistlerde bu durum bir sorun teşkil etmiyor ve kurallarımıza uyuyor.”

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ancak ne yazık ki Phillip Island’da en yakın hastane karayoluyla 45 dakikadan daha uzak bir mesafede. Dolayısıyla tamamen hava yoluna bağımlı kalıyoruz ve doğrudan hava şartlarının eline düşüyoruz.”

“Yarışın iptal edilmesi gerçekten üzücü fakat güvenlik her şeyin başında geliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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