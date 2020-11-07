Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

Islak zeminle birlikte hiçbir sürücü cuma günü kaydettiği dereceyi geçemedi ve dereceler düne kıyasla çok daha yavaştı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco, seansın başlangıcında 1:42.985 yaparak ilk sıraya yükselmeyi başardı. Sonrasında dereceler 1:41'lere indi.

Zarco sırasıyla 1:41.113 ve 1:40.735 yaptı. Son olarak 1:40.007 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Diğer sürücüler Zarco'nun derecesine yaklaşamadılar. Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Yamaha fabrika motosikletiyle 1:40.743 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Ancak Zarco ile arasında tam 0.7 saniye vardı.

Takaaki Nakagami en iyi Honda sürücüsü olarak üçüncü sırada yer aldı. Francesco Bagnaia ise Pramac Ducati ile dördüncü oldu. Bu ikiliyi Cal Crutchlow takip etti.

Portekizli sürücü Miguel Oliveira altıncı en iyi dereceyi yaparken, Alex Marquez yedinci ve Valentino Rossi sekizinci oldu. COVID-19 testinin negatif çıkmasının ardından yarışlara dönen Rossi, sorunsuz bir seans geçirdi.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir, ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Ducati fabrika takımında Andrea Dovizioso 12. olurken, Jack Miller zaman turu kaydetmedi.

Seans sonucu: