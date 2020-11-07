MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP4:
01 Saat
:
21 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Avrupa GP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

paylaşım
yorumlar
Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Avintia sürücüsü Johann Zarco, ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü MotoGP antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Islak zeminle birlikte hiçbir sürücü cuma günü kaydettiği dereceyi geçemedi ve dereceler düne kıyasla çok daha yavaştı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco, seansın başlangıcında 1:42.985 yaparak ilk sıraya yükselmeyi başardı. Sonrasında dereceler 1:41'lere indi.

Zarco sırasıyla 1:41.113 ve 1:40.735 yaptı. Son olarak 1:40.007 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Diğer sürücüler Zarco'nun derecesine yaklaşamadılar. Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Yamaha fabrika motosikletiyle 1:40.743 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Ancak Zarco ile arasında tam 0.7 saniye vardı.

Takaaki Nakagami en iyi Honda sürücüsü olarak üçüncü sırada yer aldı. Francesco Bagnaia ise Pramac Ducati ile dördüncü oldu. Bu ikiliyi Cal Crutchlow takip etti.

Portekizli sürücü Miguel Oliveira altıncı en iyi dereceyi yaparken, Alex Marquez yedinci ve Valentino Rossi sekizinci oldu. COVID-19 testinin negatif çıkmasının ardından yarışlara dönen Rossi, sorunsuz bir seans geçirdi.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir, ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Ducati fabrika takımında Andrea Dovizioso 12. olurken, Jack Miller zaman turu kaydetmedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 1'40.007  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'40.743 0.736
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'41.071 1.064
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.193 1.186
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'41.285 1.278
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'41.352 1.345
7 Spain Alex Marquez Honda 1'41.589 1.582
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'41.642 1.635
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'41.779 1.772
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'41.864 1.857
11 Germany Stefan Bradl Honda 1'41.884 1.877
12 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'42.009 2.002
13 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'42.301 2.294
14 Spain Pol Espargaro KTM 1'42.506 2.499
15 Spain Tito Rabat Ducati 1'42.547 2.540
16 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'42.824 2.817
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'42.831 2.824
18 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'42.957 2.950
19 France Fabio Quartararo Yamaha 1'43.234 3.227
20 South Africa Brad Binder KTM 1'43.534 3.527
21 Australia Jack Miller Ducati    
Tüm sonuçları görüntüle
Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun

Önceki haber

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

6-8 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

Son Haberler

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

3s
2
Formula 1

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

2s
3
Formula 1

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."

1s
4
MotoGP

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

5
Formula 1

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Son Haberler

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco
MOTOGP

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun
MOTOGP

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"
MOTOGP

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
MOTOGP

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Vinales: "Yamaha, hataları yüzünden her yıl şampiyonluk savaşından kopuyor"
MOTOGP

Vinales: "Yamaha, hataları yüzünden her yıl şampiyonluk savaşından kopuyor"

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.