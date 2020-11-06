MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP2:
00 Saat
:
57 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Avrupa GP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider

paylaşım
yorumlar
Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valencia'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Jack Miller ilk sırada yer alırken, Fabio Quartararo son sırada yer aldı.

2018 yılındaki ıslak Valencia yarışında KTM'e MotoGP'deki ilk podyumunu getiren Pol Espargaro, Jack Miller'ın 1:45.191'lik turundan önce 1:47.855'le ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci, Pramac sürücünü 1:43.255 yaparak geride bırakmayı başardı.

Ancak Miller, derecesini geliştirmeye devam etti ve önce 1:42.555, sonra da 1:42.263 yaptı.

Avustralyalı sürücü, son sözünü 1:42.063'le söyledi ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Franco Morbidelli, Miller'ın en yakın takipçisiydi ve ve 1:42.530'luk derecesiyle 0.467 saniye geride ikinci oldu.

İlk üçü bu hafta sonu bir kez daha Marc Marquez'in Honda'sını kullanan Stefan Bradl tamamladı. Alman sürücü, liderin 0.503 saniye ardında kaldı.

Johann Zarco en hızlı ikinci Ducati sürücüsüydü ve Avintia GP19'la, Alex Marquez'in 0.015 saniye önünde beşinci oldu. Marquez, son 10 dakikaya girilirken Nieto virajında kaza yaptı.

Petrucci, Pol Espargaro ve Miguel Oliveira'nın önünde altıncı olurken, ilk onu Andrea Dovizioso ve Maverick Vİnales tamamladı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, en iyi Suzuki sürücüsü olarak seansı 13. sırada tamamladı. İspanyol sürünün gerisinde ise ikinci virajda kaza yapan Francesco Bagnaia yer aldı.

Dünya Superbike sürücüsü Garrett Gerloff, Valentino Rossi'nin  Yamaha'sıyla piste çıktı ve liderin 1.5 saniye gerisinde 16. oldu.

Amerikalı sürücüyü Mir ve Cal Crutchlow takip etti.

Öte yandan Fabio Quartararo, seansı 2.7 saniye geride son sırada noktaladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 14 1'42.063  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 15 1'42.530 0.467
3 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'42.566 0.503
4 France Johann Zarco Ducati 21 1'42.639 0.576
5 Spain Alex Marquez Honda 16 1'42.654 0.591
6 Italy Danilo Petrucci Ducati 18 1'42.700 0.637
7 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'42.841 0.778
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'42.877 0.814
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 15 1'42.959 0.896
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 19 1'43.009 0.946
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'43.230 1.167
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'43.461 1.398
13 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'43.521 1.458
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'43.572 1.509
15 South Africa Brad Binder KTM 21 1'43.584 1.521
16 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 1'43.645 1.582
17 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'43.728 1.665
18 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1'43.925 1.862
19 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'44.448 2.385
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 21 1'44.527 2.464
21 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'44.791 2.728
Tüm sonuçları görüntüle
Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!

Önceki haber

Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!

Sonraki haber

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış

Son Haberler

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider

Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!

COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir
MOTOGP MotoGP / Son dakika

COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

1s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

3s
3
Formula 1

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

4
Formula 1

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor

5
GENEL

6-8 Kasım Yarış Programı

1s

Son Haberler

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı
MOTOGP

MotoGP, 20 yarışlık "geçici" 2021 takvimini açıkladı

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider
MOTOGP

Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider

Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!
MOTOGP

Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!

COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir
MOTOGP

COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir

Yamaha "yasal olmayan motor" iddiasıyla inceleme altında!
MOTOGP

Yamaha "yasal olmayan motor" iddiasıyla inceleme altında!

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.