Avrupa MotoGP 1. antrenman: Islak zeminde Miller lider

2018 yılındaki ıslak Valencia yarışında KTM'e MotoGP'deki ilk podyumunu getiren Pol Espargaro, Jack Miller'ın 1:45.191'lik turundan önce 1:47.855'le ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci, Pramac sürücünü 1:43.255 yaparak geride bırakmayı başardı.

Ancak Miller, derecesini geliştirmeye devam etti ve önce 1:42.555, sonra da 1:42.263 yaptı.

Avustralyalı sürücü, son sözünü 1:42.063'le söyledi ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Franco Morbidelli, Miller'ın en yakın takipçisiydi ve ve 1:42.530'luk derecesiyle 0.467 saniye geride ikinci oldu.

İlk üçü bu hafta sonu bir kez daha Marc Marquez'in Honda'sını kullanan Stefan Bradl tamamladı. Alman sürücü, liderin 0.503 saniye ardında kaldı.

Johann Zarco en hızlı ikinci Ducati sürücüsüydü ve Avintia GP19'la, Alex Marquez'in 0.015 saniye önünde beşinci oldu. Marquez, son 10 dakikaya girilirken Nieto virajında kaza yaptı.

Petrucci, Pol Espargaro ve Miguel Oliveira'nın önünde altıncı olurken, ilk onu Andrea Dovizioso ve Maverick Vİnales tamamladı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, en iyi Suzuki sürücüsü olarak seansı 13. sırada tamamladı. İspanyol sürünün gerisinde ise ikinci virajda kaza yapan Francesco Bagnaia yer aldı.

Dünya Superbike sürücüsü Garrett Gerloff, Valentino Rossi'nin Yamaha'sıyla piste çıktı ve liderin 1.5 saniye gerisinde 16. oldu.

Amerikalı sürücüyü Mir ve Cal Crutchlow takip etti.

Öte yandan Fabio Quartararo, seansı 2.7 saniye geride son sırada noktaladı.

Seans sonucu: