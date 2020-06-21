Avintia, Zarco'nun kalmasını umuyor

Zarco, geçen sene Ducati'nin müşterilerinden olan Avintia ile yarışmayı planlamadığını açıklamıştı ancak Ducati'nin Avintia'ya destek vermesi üzerine 2020 için anlaşmaya varmıştı.

Geçen sene KTM ile sezona başlayan ancak sene ortasında takımla yollarını ayıran Zarco, daha sonra LCR Honda'da Takaagi Nakagami'nin yerine son 3 yarışa çıktı.

Ducati'de Andrea Dovizioso'nun adı 2021 için KTM ile anılıyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Francesco Bagnaia'nın Pramac'tan Ducati fabrika takımına geçebileceği, Zarco'nun da Avintia'dan Pramac'a geçeceği son iddialar arasında.

Motorsport.com'a konuşan Romero, "Tito Rabat ile 2021 için anlaşmamız var ve Johann Zarco'yu da takımda tutmayı umuyoruz."

"Ducati'den kimse bize bunun aksi yönde bir şey söylemedi."

"Ducati ile sık sık görüşüyoruz ve orada bu konuyla alakalı bir şey söyleyen olmadı." dedi.

Zarco'nun adı bu sene için de Pramac için anılmıştı. Ducati'nin Danilo Petrucci ile anlaşmasını bir sene erken bitireceği, Jack Miller'i ana takıma 2020'de geçireceği ve onun Pramac'taki yerine bu sene Zarco'nun gelebileceği iddia edilmişti ancak bunlar gerçek olmadı.

Sonuç olarak Zarco, Ducati'nin resmen uydu takımı haline getirilen Avintia ile anlaştı. Bu anlaşma kapsamında Avintia'ya Ducati'den iki pist mühendisi, iki elektronik mühendisi verildi.

Pramac'ın patronu Francesco Guidotti ise iddialara rağmen Bagnaia'nın 2021'de kendileri adına yarışmasını beklediğini söyledi.