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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi

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Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi
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Çeviren: Abdullah Çelik
9 Ağu 2020 10:00

Avintia MotoGP takımı, Fabio Quartararo'nun düşmesi sonucu Johann Zarco'nun pole pozisyonunu kazandığı için sevinmeleri nedeniyle Fransız sürücüden özür diledi.

Zarco, Q2'nin son anlarında 1:55.687 yaparak bir senelik Ducati GP19 ile sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazanmıştı.

Bu derece, son anda Quartararo'nun turuyla tehlikeye girdi ancak Petronas SRT sürücüsü sondan ikinci virajda düşünce Avintia sürücüsü Zarco, pole pozisyonunu garantilemiş oldu.

Televizyon yayınında Quartararo'nun düştüğü esnada ilk kez pole pozisyonunu kazanan Avintia takımının sevindiği an gösterildi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Esponsorama Racing takımı, televizyon ekranlarına Fabio Quartararo'nun kaza yaptığı esnada yansıyan sevinç gösterileri nedeniyle özür diliyor."

"Takım, MotoGP'ye gireli 20 sene olmasının ardından ilk defa pole pozisyonuna bu kadar yaklaştığı için çok sevinmişti ve bunu yansıttı."

"Tekrar ifade etmemiz gerekirse, Fabio Quartararo ve Yamaha Petronas'tan özür diliyoruz. Çok yaşa Fransa!" sözlerine yer verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Fabio Quartararo , Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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