Avintia, MotoGP’ye verilen ara sebebiyle sıkıntı yaşıyor

Koronavirüs pandemisinin kısa süre içerisinde sona erecek gibi görünmemesiyle beraber 2020 MotoGP sezonunun ilk sekiz yarışı ya ertelendi ya da iptal edildi. Bu da takımların sponsorluk gelirlerine zarar verdi.

Eski MotoGP ve Dünya Superbike sürücüsü Xaus, özellikle premier sınıftaki en küçük takım olan ve ana üreticiden tamamen bağımsız olan tek takım olan Avintia’nın, gelirlerin azalmasından dolayı finansal olarak zor bir konuma geldiğini belirtti.

Sky Italia’ya konuşan Xaus, “Eğer şampiyona başlamazsa, sponsorlardan para ödemelerini isteyemezsiniz. Bu özellikle müşteri takımları için bir sorun, çünkü daha zayıflar.”

“Bir müşteri takımı olmak her zaman zorlu bir durum. Ancak Avintia’nın bütçesinin, şampiyonadaki en düşük bütçe olduğunu unutmamalıyız. Bu, 11.5 ya da 12 milyon euro civarında ve bunun %65-%70’i direkt olarak Ducati’den alınan motosikletlere gidiyor.”

“Sponsorlar motosikletleri TV’de gördüğünde, size para ödedikleri için mutlu oluyorlar. Eğer ödeme yapmıyorlarsa bütçenin yaklaşık %15’ini, yani 2 milyon euro’yu kaybediyoruz.”

“Sponsorlar genelde Şubat sonunda ya da Mart’ta ödeme yapmaya başlar, bazıları peşin ödeme yapar. Neyse ki bizim için peşin ödeme yapanlar var. Ancak bu çok büyük bir rakam değil, sadece iki veya üç ay yetecek kadar bir ödemeydi.”

“Şu anda diğer müşteri takımları gibi biz de riskli bölgedeyiz. Lojistik, ofis kiralama, personel ve mekaniker maaşı ve malzeme satın alma konularında bütçe sıkıntısı yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MotoGP organizatörü Dorna Sports, gridin küçük takımlarına yardımcı olmak için toplam 9 milyon euro’luk bir yardım paketini devreye soktu. Böylece Avintia, üç ay boyunca ayda 250 bin euro alacak.

Xaus ayrıca, koronavirüs krizi bittikten sonra kaç yarışın yapılacağına bağlı olarak, bir yıl eski Desmosedici motosikletlerinin alınması için ne kadar ödeme yapılacağı konusunda Ducati ile görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.

“Dorna tüm müşteri takımlara yardım ediyor ve bu da giderleri karşılamamızı sağlıyor. Ancak buna motosikletler dahil değil. Üreticiler bile bunu karşılayamayacağımızı anlıyor.”

“Ducati ile haftada iki, üç kez konuşuyoruz ve çok adil şekilde davranıyorlar. Onlarla, şampiyonanın uzunluğu, kullanacağımız motor miktarı, malzeme ve lojistik konusunda bir anlaşmaya varacağız.”

Bir uydu takımının sürücü başına masrafı, iki motosiklet, motor, aero, yedek parçalar ve teknik destekle beraber yılda 4 milyon euro civarında olduğu düşünülüyor. Ancak bu rakam, bir yıl eski motosiklet kullanılırsa yarı yarıya düşüyor.

Yardımcı editör: German Garcia Casanova