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MotoGP / Son dakika

Avintia, MotoGP'deki geleceği için Abraham'ı takımdan göndermiş

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Avintia, MotoGP'deki geleceği için Abraham'ı takımdan göndermiş
Ekleyen:
27 Kas 2019 05:20

Avintia MotoGP Takımı'nın sportif direktörü Ruben Xaus, takımın geleceğini güvence altına alabilmek için Karel Abraham ile yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Abraham, 2020 için Ducati'nin müşteri takımıyla anlaşma imzalamıştı ancak geçen hafta sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi.

Avintia'nin gelecek yıl için Johann Zarco ile görüştüğü biliniyor ve Ducati'nin doğrudan Zarco ile temas halinde olduğu düşünülüyor.

Xaus, "Sonunda söyleyecek çok fazla şey yok. Sürücüye karşı oldukça nazik davrandık. Anlaşmalar anlaşmadır. Her şeye saygı duyduk ama diğer tarafta her şey net değildi."

"Sonunda takımın sahibi ben değilim. Sahip Raul Romero ve kararı veren o. Şampiyonanın son anına kadar Karel için her şeyi verdik. Takımın, devam edebilmek adına güvenli bir duruma ihtiyacı vardı ve bu noktada güvenli değildi."

"Ben de takım sahibinin kararlarını izledim. Şimdi Karel'in üzgün olduğunu biliyorum ancak bu noktaya gelinceye kadar pek çok toplantı yaptık." dedi.

Avintia yeni sezon öncesinde Ducati ile olan anlaşmasını genişletti ve gelecek yıl iki Ducati GP19 motosikletine sahip olacak. Bu iki motosikletin de sürekli olarak güncellenmesi bekleniyor.

Xaus, 2020'de Tito Rabat'ın takıma arkadaşının kim olacağını henüz bilmediklerini söyledi. Ancak bunun başkalarının kararlarına bağlı olduğunu söyleyerek, Zarco'nun Ducati fabrika takımıyla sözleşme imzalayabileceğini işaret etti.

"Masanın üzerinde birkaç seçenek var ve Ducati ile sözleşmesi bulunan birisi seçenekler arasında yer alabilir. Eğer gerçekleşirse, takıma farklı bir değer katar çünkü motivasyon tamamen farklı olur. Söylediği gibi, bunu ben kontrol etmiyorum. Sadece daha iyi bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco , Karel Abraham
Takımlar Avintia Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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