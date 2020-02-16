Avintia Ducati, yeni renk düzenini tanıttı

Bu sene Johann Zarco ve Tito Rabat ile mücadele edecek olan Avintia, sezon içerisinde iki Ducati GP19 motosikleti ile mücadele edecek ve Ducati ile daha yakın bir teknik işbirliği yapacak.

Avintia’nın yeni renk düzeni, Andorra Prensliği’ndeki Hard Rock Cafe’de tanıtıldı.

Ducati kampına katıldığı 2015’ten bu yana büyük ölçüde değişmeyen beyaz, mavi ve sarı renk düzenini uygulamaya devam eden takım, bu sefer maviyi daha ağırlıklı kullandı.

Avintia ayrıca Moto3 sürücüsü Carlos Tatay ve MotoE sürücüleri Eric Granado ile Xavi Cardelus’un kullanacağı motosikletleri de tanıttı.