Avintia Ducati, yeni renk düzenini tanıttı
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Avintia Ducati MotoGP takımı, 2020’de kullanacağı yeni renk düzenini tanıttı.
Bu sene Johann Zarco ve Tito Rabat ile mücadele edecek olan Avintia, sezon içerisinde iki Ducati GP19 motosikleti ile mücadele edecek ve Ducati ile daha yakın bir teknik işbirliği yapacak.
Avintia’nın yeni renk düzeni, Andorra Prensliği’ndeki Hard Rock Cafe’de tanıtıldı.
Ducati kampına katıldığı 2015’ten bu yana büyük ölçüde değişmeyen beyaz, mavi ve sarı renk düzenini uygulamaya devam eden takım, bu sefer maviyi daha ağırlıklı kullandı.
Avintia ayrıca Moto3 sürücüsü Carlos Tatay ve MotoE sürücüleri Eric Granado ile Xavi Cardelus’un kullanacağı motosikletleri de tanıttı.
Detail of the Ducati Desmosedici GP19, Avintia Racing
Photo by: Avintia Racing
Detail of the Ducati Desmosedici GP19, Avintia Racing
Photo by: Avintia Racing
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Johann Zarco , Tito Rabat
|Takımlar
|Avintia Racing
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Avintia Ducati, yeni renk düzenini tanıttı
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