Avintia, Ducati ile olan MotoGP anlaşmasını genişletti

Zarco'nun ismi Valencia hafta sonunda sürpriz şekilde Avintia ile anıldı ancak Motorsport.com'a konuşan Zarco bu iddiaları reddetti ve Avintia ile yarışmaktansa Moto2'de mücadele edeceğini söyledi.

Honda'nın Alex Marquez'le anlaşması bekleniyor ve böyle bir durumda Marc VDS Moto2 koltuğu boşalacak ve Zarco bunun daha iyi bir tercih olabileceğini düşünüyordu.

Ancak, Motorsport.com, pazartesi günü Ducati yönetimi, Zarco ve Avintia patronu Paul Romero arasında bir toplantı yapıldığını öğrendi.

Bugün bir açıklama yayınlayan Avintia, mevcut Ducati anlaşmasının önümüzdeki iki yıl için uzatıldığını ve artık İtalyan üreticinin Avintia'ya daha fazla destek vereceği duyuruldu.

Böylelikle hem Ducati hem de Avintia, Zarco'yu ikna edebilmek için önemli bir adım atmış oldular. Zarco takıma katılırsa Karel Abraham'ın yerine geçmesi bekleniyor çünkü Tito Rabat zaten iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Zarco'nun ismi son dönemde Jack Miller'ın Pramac Ducati'si için geçti. Miller'ın ise Danilo Petrucci'nin Ducati fabrika takımındaki yerini alabileceği düşünülüyordu.

Bununla birlikte Petrucci şimdilik takımda kalacak gibi görünüyor.