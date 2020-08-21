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MotoGP / Son dakika

Avintia: "Brno kazası, Zarco’nun cezası için emsal oluşturdu"

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Avintia: "Brno kazası, Zarco’nun cezası için emsal oluşturdu"
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Avintia MotoGP takım patronu Ruben Xaus, Johann Zarco’un Brno’da Pol Espargaro ile yaptığı kazanın, Fransız sürücünün Avusturya GP’deki kaza sonrasında aldığı ceza için emsal oluşturduğunu söyledi.

Avintia Ducati sürücüsü Zarco, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avusturya GP’de Franco Morbidelli ile çok yüksek hızda bir kazaya karışmıştı.

Bu ikilinin motosikletleri ise hızlarını koruyarak neredeyse Valentino Rossi ve Maverick Vinales’e çarpıyordu. Bu kaza sonucunda Zarco’nun bileğinde bir kırık oluştu.

MotoGP hakemleri kaza sonrasında Zarco’ya, Steiermark GP’sine pit yolundan başlama cezası verdiler.

Avintia patronu Xaus ise, Zarco’nun Brno’da Espargaro ile yaşadığı ve uzun tur cezası aldığı temasın, hakemlerin Avusturya’daki kazadan sonra aldıkları kararın temelini oluşturduğunu düşünüyor.

Ceza hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Xaus, “Benim ne düşündüğümün önemi yok. Brno’da gerçekten anlamadığımız bir ceza aldık.”

“Sonuç olarak bu kazanın, Avusturya’daki olaya emsal oluşturduğunu ve başka bir cezaya sebep olduğunu düşünüyorum. Bunun hakkında tartışsak da tartışmasak da ceza aldık ve bunu kabul etmeliyiz.”

“Bizim ne söylediğimizin bir önemi yok, bunu kabul etmeliyiz. Bu konuda karşı çıkamayız ve bu konuyu burada kapatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Zarco ise bu konuda, “Tüm kötü düşünceleri, tüm gücü elinde bulundurmayan tek bir kişiye yüklemek kolay. Çünkü geçen sene kötü bir sezon geçirdim, hayatta ve yarışlarda yaşadığım sorunlardan sonra güvenimi yeniden topluyorum.”

“Tüm kötü enerjiyi tek bir kişiye yıkmak kolay. Eğer Avustralya 2018’deki (Marquez ile olan) kazayı hatırlarsanız, bazı kişiler bunun benim hatam olduğunu söylemişlerdi.”

“O yarışta Jack’in (Miller) arkasında takılıp kalmıştık. Düzlükte Marc, Jack’i geçmek istemedi ve yüksek hızda yarış çizgisine geri döndü.”

“Ve ondan daha önce frenlemiştim. Ancak sola açılıp yarış çizgisine döndüğünde beni tamamen uçurmuştu.”

“Yani bu benim, yüksek hızda gerçekleşen ikinci kazamdı ve insanlar, ‘Evet, kritik durumlarda hep sen oluyorsun’ diyorlar. Ancak sadece şanssız olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bu kazada ben öndeydim ve Morbidelli bana arkadan dokundu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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