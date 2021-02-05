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MotoGP / Son dakika

Avintia, 2021 MotoGP görünümünü tanıtan ilk takım oldu

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Avintia, 2021 MotoGP görünümünü tanıtan ilk takım oldu
Ekleyen:
, Şef Editör

2021'de iki yeni çaylak isimle yarışacak olan Avintia Esponsorama Racing takımı, yeni sezon motosikletini tanıtan ilk ekip oldu.

Premier sınıfta 10. sezonunu geçirecek olan Ducati'nin uydu takımı Avintia, 2021'de 2020 Moto2 şampiyonu Enea Bastianini ve ikincisi Luca Marini ile yarışacak.

Rossi tarafından desteklenen Marini, geçen sene X Factor'da tanıtıldığı üzere Sky VR46 renklerine sahip Avintia motosikletiyle yarışacak.

Bastianini'nin kullanacağı diğer Avintia motosikletinde de geçen seneye göre farklı renkler bulunacak.

Avintia takımının yeni renkleri, bu akşam Instagram'da yayınlanan canlı yayında görücüye çıktı.

 

Geçen sene Jonann Zarco'nun gelişiyle Ducati'nin resmi uydu takımı olmayı başaran Avintia, Çekya GP'de ilk podyumunu almıştı.

COVID-19 nedeniyle motorların gelişiminin dondurulmasının ardından Avintia sürücüleri, Ducati uydu takımında olmalarına rağmen 2 senelik motosikletle yarışacaklar.

Avintia'nın 2021 sonrası geleceği ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Takımın sahibi Raul Romero, geçen sene Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2022 ve sonrası için Dorna Sports ile anlaşma yenilemeyeceğini söylemişti.

Ducati fabrika takımı 9 Şubat'ta, KTM ve Tech 3 KTM takımlarıysa 12 Şubat'ta yeni renlerini tanıtacaklar.

2021 MotoGP sezonunun normal şartlarda 28 Mart'ta Katar'da başlaması gerekiyor. Amerika ve Arjantin yarışlarının iptalinin ardından Katar'da art arda iki yarış olacak.

Fotoğraf: Sky Sport MotoGP

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Editör Abdullah Çelik

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