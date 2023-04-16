"Austin'deki pist yapısı, Sprint yarışındaki agresifliği maskeledi"

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Portekiz'deki ve Arjantin'deki yarış haftalarında gerçekleştirilen sprint yarışları, agresiflik düzeyinin üst seviyede olması nedeniyle karışık tepkiler almıştı.

Austin'deki sprint yarışında da sert mücadeleler vardı ancak agresiflik seviyesi, önceki iki yarışta olana göre daha düşüktü.

COTA'daki sprint yarışını kazanan Francesco Bagnaia, sürücülerin sprint yarışlarına alışmaya başladığını söylerken, bu pistteki esas farkın pist yapısından kaynaklandığını, sıradaki Jerez hafta sonunda her şeyin çok daha farklı olmasını beklediğini söyledi.

Bagnaia, "Bana göre sprint yarışlarına alışıyoruz. Aynı zamanda bu pistte çılgınca şeyler yapabileceğiniz daha az nokta var."

"İlk yarışın karışık olduğunu dikkate alırsak, orada mücadele yoğundu. İkinci yarışta bazı temaslar ve dokunuşlar vardı ancak ilk yarıştaki kadar büyük değillerdi. Bu sefer ise daha sakindi."

"Belki buna alışıyor olabiliriz. Ancak öncelikle bunun pistten kaynaklandığını düşünüyorum. Jerez'de tabii ki farklı bir hikaye olacak." dedi.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda ile sprint yarışını ikinci sırada tamamlayan Alex Rins, Bagnaia'nın yorumlarına destek verdi ve sprint yarışındaki koşulların, agresif hamleleri engellediğini söyledi.

Rins, "Bence sakin olmamızdan ziyade pistin yapısıyla alakalıydı çünkü bu pistte oldukça fazla geçiş yapabileceğiniz sıcak noktalar var ancak Portimao'dakilere benzemiyorlar."

"Aynı zamanda yarışta sıcaklık çok yüksekti, bu yüzden başkalarının arkasında frene basarken bile lastiğin kilitlendiğini hissediyordum. Bu açıdan normale göre daha zor şartlardı." dedi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro ise diğerlerine göre farklı düşünüyordu ve Bagnaia'nın önde yarış kontrollü götürmesinin, yarışı sakin kıldığını söyledi.

Dördüncü olarak podyumu kıl payı kaçıran Espargaro, "Bence daha çok hızla alakalıydı. Her ne zaman öndeki isim zorlarsa, bu durumda performans seviyesi çok yüksek oluyor ve yarış daha sakin geçiyor."

"Açıkçası üçüncü yarıştayız ve herkes biraz daha sakindi. Şu ana kadar çok fazla yaralanma oldu, tabii ki herkesin kafasında bu da vardır."

"Ancak bugün Pecco önde çok güçlüydü ve onun arkasındaki sürücüler onu çok yakından takip etmeye çalıştılar. Bu yüzden performans çılgın seviyedeydi." dedi.