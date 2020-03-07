Austin'de olağanüstü hal ilan edildi, MotoGP yarışı tehlike altında!

Başlangıçta 2020 MotoGP sezonunun üçüncü yarışına ev sahipliği yapması planlanan COTA pisti, daha sonra Katar yarışının iptal edilmesi ve Tayland'daki ikinci yarışın ertelenmesinin ardından sezonun açılış yarışı haline gelmişti.

Austin Belediye Başkanı Steve Adler, cuma günü COTA’nın bulunduğu Travis County’den Yargıç Sarah Eckhardt ile bir araya geldi ve koronavirüs tehdidine ilişkin “yerel bir felaket durumu” ilan etti.

Bu, etkinlik organizatörlerinin, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını içerecek uygun önlemlerin uygulanabilirliğini Halk Sağlığı Departmanı'na kanıtlayamadıkları takdirde 2.500 veya daha fazla kişiyi içeren etkinliklerin askıya alınacağı anlamına geliyor.

Adler, duyurunun bir parçası olarak 13 Mart'ta başlaması planlanan müzik ve film festivalinin iptal ediliğini de doğruladı.

Çeşitli kaynaklara göre, özellikle Austin'de olmasa da, Teksas'ta en az 17 Coronavirüs vakası bulunuyor.

MotoGP, perşembe günü yenilenen 2020 takvimini açıklamış ve bu programda Austin açılış yarışı olarak yer almıştı.

Serinin organizatörü Dorna'nın CEO'su Carmelo Ezpeleta, Coronavirüs salgını ve beraberindeki kısıtlamalar nedeniyle yarışların seyircisiz yapılacağını doğrulamıştı.

Ancak COTA yarışının devam etmesinin imkansız olması halinde, ilk yarışın 19 Nisan'da Arjantin'in Termas de Rio Hondo pistinde yapılması bekleniyor.