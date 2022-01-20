Austin asfaltı bir kez daha yenileniyor

10 Nisan'da yapılması planlanan Amerika MotoGP yarışına üç aydan az bir süre kaldı ve Amerika'daki COTA pisti, önceki yarışlarda yaşanan şikayetlerin tekrarlanmasını istemiyor.

Özellikle 2021 yılında, asfaltın çok kötü durumda olması nedeniyle pek çok MotoGP sürücüsü, tümsekleri/çukurları sert şekilde eleştirmişti.

Bazıları durumun çok tehlikeli olduğunu öne sürmüş ve Fabio Quartararo da, “Pist, motokros yaparken antrenman yaptığımla aşağı yukarı aynı seviyede. En hassas virajlarda çukurlar var. Bu pist yeterince güvenli değil." demişti.

Sürücülere göre en tehlikeli bölüm, tümsekler ve çukurlarla dolu olan 2. ve 11. virajlar arasıydı.

Bu, temelde asfaltın altındaki toprak kısmın, yağmur nedeniyle hareket etmesinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak da çukurlar oluşuyor.

Pist yönetimi yoğun eleştiriler üzerine bir kez daha pistin bu bölümü üzerinde çalışma yapmaya karar verdi.

Şimdi 2. ila 10. virajlar arasında ve 12. ila 16. virajlar arasında asfaltlama çalışmaları var.