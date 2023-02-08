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MotoGP / Shakedown testi Tepkiler

Augusto Fernández Sepang testinden memnun

MotoGP 2023 gridindeki tek çaylak olan Augusto Fernandez, Sepang'daki sezon öncesi Shakedown testinden memnun ayrıldı.

Antón Quintiá
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Augusto Fernández Sepang testinden memnun
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Sepang'da gerçekleştirilen üç günlük Shakedown testi, salı günü itibariyle sona erdi. Bu teste normal sürücüler katılamıyor. Sadece test sürücüleri ve çaylak isimler piste çıkabiliyor.

Bu yıl griddeki tek çaylak Augusto Fernandez olacak ve genç sürücü, testte KTM RC16 ile piste çıktı.

İkinci MotoGP deneyimini yaşayan Fernandez, genel klasmanda üçüncü zamanı yaptı.

Kısmen ilk iki gündeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Fernandez için zorlu bir test oldu fakat testleri gülümseyerek tamamladı.

Fernandez, "Çok yoğun bir testti. MotoGP'yi tanımaya devam edebildiğim için mutluyum."

"Motosikletin nasıl davrandığını, nasıl sürüleceğini ve daha hızlı gitmek için neye ihtiyacım olduğunu anlamaya başlıyorum."

Augusto Fernández, GASGAS Factory Racing Tech3
Augusto Fernández, GASGAS Factory Racing Tech3
1/3

Fotoğraf: Dorna

Augusto Fernández, Tech 3 GasGas
Augusto Fernández, Tech 3 GasGas
2/3

Fotoğraf: Dorna

Augusto Fernández, Tech 3 GasGas
Augusto Fernández, Tech 3 GasGas
3/3

Fotoğraf: Dorna

"Test boyunca takım harika bir iş çıkardı ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Pist mühendisi Alex Merhand ise genç sürücünün performansından memnundu.

"Valensiya'da herhangi bir değişiklik yapmadık, sadece motosikletle ilgili deneyim kazandırmak için piste çıktık. Şimdi buna odaklanmaya başlıyoruz ve elimizde bir temel var."

"Ayrıca testte ıslak zeminde bir MotoGP motosikletine binme fırsatı buldu, ki bu çok faydalı oldu."

"Her şey yolunda gitti. Tek sorun havaydı, özellikle de ilk birkaç gün zorlu geçti çünkü kuru pistte çok fazla vaktimiz olmadı."

"Fakat bunun dışında iyi geçti. Motosikletin nasıl çalıştığını, lastikleri ve pistin değişimini görme şansı oldu."

"Çaylaklar için Shakedown, iyi süreler elde etmekten ziyade tur atmak ve gelişmekle ilgilidir. Yarışmak zorunda kalmadan, her seferinde bir adım ileri gitme zamanınız oluyor."

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