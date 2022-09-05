Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!

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Sezonun son dönemecine yavaş yavaş girilirken, boş kalan son koltuklar da aynı şekilde dolmaya başlıyor; bu koltukların en önemlisi KTM uydu takımı GasGas-Tech3'te Remy Gardner'in ayrılacağının açıklamasıyla birlikte boşa çıkan koltuk.

Bu konuyu hızlıca açıklığa kavuşturmak isteyen KTM, Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Moto2 şampiyona lideri Augusto Fernandez ile anlaşmaya varmış vaziyette.

Fernandez'in KTM-Ajo takımındaki yerini ise Albert Arenas dolduracak.

Sezon başında MotoGP'ye yükselen Remy Gardner-Raul Fernande ikilisinin yerine KTM-Ajo ile anlaşan Fernandez, sezona kötü bir başlangıç yapmış ve ilk altı yarışta podyuma bile çıkamamıştı. Sonrasında arka arkaya zaferler elde ederek liderliğe yükselen Fernandez, bu formu sayesinde MotoGP koltuğunu da kapmayı başardı.

Şu an için Moto2'den MotoGP'ye geçiş yapacak tek sürücü kendisi gibi duruyor. Bir ara Ai Ogura'nın LCR Honda'da Takaaki Nakagami'nin yerini alacağı konuşuluyordu, ancak son haberler Nakagami'nin bir sezon daha devam edeceği yönünde.

Fernandez'in yerini doldurarak Pedro Acosta'nın takım arkadaşı olacak 2020 Moto3 şampiyonu Albert Arenas'ın Moto2 kariyeri ise istediği gibi ilerlemiyor.

2021 sezonunda GasGas-Aspar ile seriye giriş yapan Arenas, şu ana kadar bir podyum dahi elde edemedi.

Düşük formu nedeniyle Arenas ile yeniden anlaşmayan Aspar, 2023 sezonunda Moto3'ten Izan Guevara ve Sergio Garcia'yı terfi ettirecek -ikili, an itibariyle şampiyonada ilk iki sırada.

2023 GASGAS Factory Racing Team livery Photo by: GasGas Factory Racing