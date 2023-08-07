Augusto Fernandez, MotoGP'de kalacağından emin

Geçen yıl Moto2 şampiyonluğuna ulaşan ve ardından Remy Gardner'in yerine Tech3 ile MotoGP'ye giriş yapan Fernandez'in iyi bir çaylak sezonu geçirdiği söylenebilir.

Zayıf bir motosiklete rağmen bu yılki tüm yarışlardan puan alan Fernandez, Le Mans'ta da sürpriz bir dördüncülüğe imza atmıştı.

İstikrarlı performansıyla dikkatleri üstüne geçen Fernandez'in koltuğunu koruması bekleniyor, ancak ciddi bir tehlike de mevcut: Pedro Acosta.

Son yılların en etkileyici yeteneği olarak görülen Acosta'nın gelecek sezon MotoGP'de olmak istediği sır değil; dolayısıyla ya kendisi, ya da Pol Espargaro koltuğunu kaybedecek.

Ancak bu konudaki düğüm yavaş yavaş çözülüyor, nitekim resmi bir açıklama olmasa da Fernandez'in gelecek sezon da takımda kalacağı doğrulanmış vaziyette.

Son durum hakkında konuşan Fernandez, "Durumum hakkında endişeleniyor olabilirsiniz ancak tüm dedikodular sona erdi."

"Takımda kalacağım ve aynı insanlarla yola devam edeceğim için çok mutluyum."

"Öncelikle ikinci yarıda büyük bir işimiz var, bakalım sezonu nasıl bitireceğiz? Bizi iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum, fabrika takımına daha yakın olabiliriz." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Temmuz ayında Speedweek'e konuşan KTM takım patronu Stefan Pierer, Fernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını ve iki koltuk için üç sürücü olmasına rağmen "her şeyin yoluna gireceğini" söyledi.

Espargaro hakkında da konuşan Pierer, sürücüsünün sakatlık öncesi performansına dönebilmesi durumunda koltuğunu koruyacağını açıkça belirtti.

Pierer'in yorumları sorulan Espargaro ise, "Durum oldukça açık, hepimiz buradayız ve hepimizin iyi performans sergilemesi gerek."

"Neredeyse 10 yıldır MotoGP'deyim ve MotoGP'de kalmak istiyorsam iyi performans sergilemem gerektiği konusunda her zaman nettim."

"Özellikle de büyük bir sakatlıktan döndüğüm ve çok fazla yarışmadığım için içinde bulunduğum durumda benden şüphelenilmesi doğal."

"Elbette 2023 ve 2024 için bir sözleşme imzaladım, ancak kesinlikle iyi performans göstermek isteyen ilk kişi benim. Eğer ki gösteremezsem ayrılacağım." dedi.

KTM yer sorununa son dakikada bir çözüm bulamazsa - ki bu şu aşamada mümkün görünmüyor - Acosta'nın muhtemel varış noktası Tech3 olarak kalacak.