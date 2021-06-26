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MotoGP / Hollanda GP Sıralama turları raporu

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı olan Hollanda GP öncesinde pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'in oldu.

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!

Yağmur beklentisine rağmen Assen'deki sıralama turları kuru zeminde başladı ve bu şekilde noktalandı.

Sıralama turlarının ilk dakikalarında atılan turların ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia 1:32.657 ile ilk sıradaydı ve Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin de 1:33.075'le ikinci sırada yer alıyordu.

Sonrasında Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona 1:32.724 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Bitime yaklaşık 30 saniye kala Honda sürücüsü Marc Marquez motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Buda seansa erken veda ettiği anlamına geliyordu.

Bagnaia ve Lecuona birlikte son bölüme kalacak gibiydi. Ancak Pramac Ducati'den Johann Zarco, son bir zaman turu denemesi daha yaptı ve 1:32.541 yaparak seansın en iyi derecesini eline geçirdi.

Böylelikle Zarco bu bölümü birinci bitirirken, Bagnaia ikinci oldu.

Sıralama turlarının son bölümünde Yamaha, Suzuki ve Ducati fabrika takımı sürücülerine ek olarak Honda sürücüsü Pol Espargaro, Petronas SRT'den Valentino Rossi, LCR'dan Takaaki Nakagami, KTM'den Miguel Oliveira, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Pramac'tan Johann Zarco mücadele etti.

Quartararo, son bölümdeki ilk denemesinde 1:32.336 yaptı ve kısa bir süre sonra bu dereceyi 1:31:992'ye çekti. Bu, kendisine ait 1:32.017'lik tur rekorunu da kırdığı anlamına geliyordu.

Bitime 2.5 dakika kala Quartararo'nun derecesini, Yamaha'nın diğer sürücüsü Vinales geride bıraktı. İspanyol sürücü 1:31.814 yaptı ve Quartararo'yu 0.1 saniye farkla geçti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalan bölümde sürücüler derecelerini geliştirmeyi başaramadılar ve pole pozisyonu bu yıl ilk kez Vinales'in oldu.

İspanyol sürücü, Almanya'da kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçirmişti ve bu yarıştan yalnızca bir hafta sonra Assen'de, pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Quartararo, son denemesinde zamanını geliştiremedi ve 0.1 saniye geride ikinci oldu.

Bagnaia, son denemesinde  1:32.116 yaptı ve bu turla, Vinales'in 0.3 saniye ardında kalarak üçüncü oldu.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami sürpriz şekilde 1:32.314'lük turuyla dördüncü oldu ve en iyi Honda sürücüsü oldu.

Elinde az sayıda yumuşak lastik olmasına rağmen Johann Zarco beşinci en iyi zamanı yaparken, Oliveira altıncı ve son turunda kaza yapan Alex Rins yedinci oldu.

İlk onu Jack Miller, Aleix Espargaro ve Joan Mir tamamladı. Pol Espargaro ve Valentino Rossi ise sırasıyla 11. ve 12. oldular.

İlk bölümde elenen Marc Marquez, pazar günkü yarışa 20. sıradan start alacak.

Pazar günkü yarış TSi 15:00'te yapılacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 8 1'31.814  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'31.885 0.071
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'32.116 0.302
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 9 1'32.314 0.500
5 France Johann Zarco Ducati 7 1'32.394 0.580
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'32.450 0.636
7 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'32.597 0.783
8 Australia Jack Miller Ducati 8 1'32.609 0.795
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'32.666 0.852
10 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'32.748 0.934
11 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'32.830 1.016
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 9 1'32.919 1.105
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 6 1'32.541  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'32.657 0.116
3 Spain Iker Lecuona KTM 9 1'32.724 0.183
4 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'32.850 0.309
5 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 1'33.258 0.717
6 Spain Alex Marquez Honda 8 1'33.288 0.747
7 Italy Luca Marini Ducati 7 1'33.321 0.780
8 Italy Danilo Petrucci KTM 8 1'33.378 0.837
9 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'33.404 0.863
10 Spain Marc Marquez Honda 6 1'33.477 0.936
11 South Africa Brad Binder KTM 8 1'33.597 1.056
12 United States Garrett Gerloff Yamaha 8 1'33.739 1.198
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