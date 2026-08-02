Arjantin'in yeni MotoGP pisti için geri sayım: Çalışmalar beklenenden hızlı ilerliyor

Arjantin, 2014 ile 2025 yılları arasında MotoGP'ye Termas de Río Hondo Pisti'nde ev sahipliği yapmıştı. Ancak COVID-19 pandemisi ile siyasi ve ekonomik nedenlerin birleşmesi sonucu 2020'li yılların başındaki bazı sezonlarda yarış takvimde yer almamıştı.

Güney Amerika ülkesi, 2027 sezonunda MotoGP takvimine Buenos Aires'teki Autódromo Oscar y Juan Gálvez Pisti ile geri dönecek. Pist, 500 cc döneminde de Dünya Motosiklet Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapmış olsa da, günümüz MotoGP standartlarını karşılayabilmesi için kapsamlı yenileme çalışmalarından geçiyor.

Buenos Aires Spor Sekreteri Fabian Turnes'e göre çalışmalar sorunsuz şekilde devam ediyor.

Motorsport.com'un aktardığına göre Turnes, pistte basın mensuplarına yaptığı açıklamada çalışmaların Ocak ya da Şubat 2027'de tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

"Çalışmalar iyi gidiyor, sanırım bunu burada da görebiliyorsunuz."

"Özellikle takvim açısından konuşacak olursak, çalışmaların planlanandan ileride olduğunu söyleyebiliriz."

Pistte ayrıca hairpin içeren alternatif bir pist konfigürasyonu da inşa ediliyor. Ancak bu düzenin MotoGP için değil, Formula 1 için tasarlandığı belirtiliyor. Ancak Arjantin merkezli Solo Motores'in haberine göre Turnes, pistin FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın da ilgisini çektiğini ifade etti. Bu da teorik olarak söz konusu F1'e özel hairpin virajının WEC tarafından da kullanılabileceği anlamına geliyor.

2027 Arjantin Grand Prix'sinin MotoGP takviminde hangi tarihte yer alacağı ise henüz netleşmedi. Ancak Motorsport.com'un haberine göre yarışın nisan ayının ilk bölümünde düzenlenmesi bekleniyor.

MotoGP kısa süre önce 2027 sezonunun yine Tayland Grand Prix'si ile başlayacağını doğrulasa da, kesin tarih henüz açıklanmadı. MotoGP ve Formula 1, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve bunun yarattığı belirsizlik nedeniyle 2027 takvimlerini henüz yayımlayabilmiş değil.

Söz konusu kriz, 2026 sezonunun takvimini de etkilemişti. Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerini ertelemek zorunda kalırken, Bahreyn Grand Prix'si daha sonra ekim ayında Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'ne taşınmıştı.

MotoGP de benzer şekilde Katar Grand Prix'sini ertelemiş ve Lusail'deki yarışın 6-8 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini açıklamıştı.

Öte yandan WEC de 2026 sezonunu tamamlaması planlanan iki Orta Doğu yarışını iptal ettiğini duyururken, bu yarışların yerine Barselona ve Monza etapları takvime dahil edilmişti.