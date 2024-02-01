Arjantin takvimden çıkarıldı, MotoGP takvimi revize edildi
2024 MotoGP takvimi, Arjantin Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından serinin organizatörü Dorna Sports tarafından revize edildi.
Bu yılki takvim 10 Mart'ta Katar Grand Prix'si ile başlayarak 22 yarışla tarihin en uzun takvime sahne olacaktı.
Ancak geçtiğimiz hafta Arjantin'de düzenlenecek sezonun üçüncü ayağı, ülkenin yeni başkanının hükümet harcamalarında yaptığı kesintiler nedeniyle ciddi bir tehdit altında görünüyordu.
İlk olarak Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere, kesintiler Termas de Rio Hondo'da düzenlenen yarışı doğrudan etkiliyor. Çünkü yarış büyük ölçüde hükümet tarafından sübvanse ediliyor.
31 Ocak çarşamba günü Dorna ve MotoGP'nin yönetim organı FIM, Arjantin GP'sinin 2024 takviminden çıkarıldığını doğruladı.
Arjantin, 2014 yılında Rio Hondo pistinde MotoGP takvimine geri döndü ve o zamandan bu yana, 2020 ve 2021'deki iki COVID yılı hariç, takvimin önemli yarışlarından biri oldu.
Yarış son birkaç yılda, önce 2021'in başında pit kompleksini kül eden büyük bir yangınla, ardından da 2022'de grand prix'nin ilk gününün buzlanmasına neden olan nakliye gecikmeleriyle çok sayıda engelle karşılaştı.
FIM ve Dorna'dan yapılan basın açıklaması Arjantin'in bu yıl yapılmayacağını doğruluyor.
Açıklamada "FIM, IRTA ve Dorna Sports 2024 Arjantin GP'sinin iptal edildiğini teyit etmektedir."
"Arjantin'deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix'nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gereken hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirmiştir."
"Bu yarış 2024 takviminde yerini almayacaktır. MotoGP, 2025 yılında Termas de Rio Hondo'da yarışmaya geri dönmeyi umuyor." denildi.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Start line
Arjantin'in Teksas'taki Amerika GP'si ile arka arkaya yer alması gerekiyordu. Ancak şimdi Portekiz GP'si ile Austin'deki Amerika GP'si arasında üç haftalık bir boşluk oluştu.
Şu an için takvimde başka bir değişiklik yer almıyor.
Takvimin geri kalanı planlandığı gibi devam ederse, haziran ayındaki Kazakistan GP'sinin de takvime eklenmesiyle 21 yarış MotoGP için bir rekor olmaya devam edecek.
Yeni Sokol pistinde koşulacak olan Kazakistan yarışının 14-16 Haziran hafta sonunda yapılması planlanıyor.
Takvimden başka yarışların düşmesi halinde, MotoGP'nin yedek listesinde homologasyon gerekliliklerini karşıladığında çağrılabilecek bir pist bulunuyor.
Macaristan'da geçen yıl açılan Balaton Park pisti, geçen yılın sonlarında 2024 MotoGP sezonu için yedek yarış olarak ilan edilmişti.
MotoGP Macaristan'ı en son 1992 yılında Hungaroring'de ziyaret etmişti.
Full 2024 MotoGP calendar:
|Tarih
|Yarış
|Pist
|1
|10 March
|Qatar GP
|Losail
|2
|24 March
|Portuguese GP
|Portimao
|3
|14 April
|Americas GP
|Circuit of the Americas
|4
|28 April
|Spanish GP
|Jerez
|5
|12 May
|French GP
|Le Mans
|6
|26 May
|Catalan GP
|Barcelona
|7
|2 June
|Italian GP
|Mugello
|8
|16 June
|Kazakhstan GP
|Sokol
|9
|30 June
|Dutch GP
|Assen
|10
|7 July
|German GP
|Sachsenring
|11
|4 August
|British GP
|Silverstone
|12
|18 August
|Austrian GP
|Red Bull Ring
|13
|1 September
|Aragon GP
|Aragon
|14
|8 September
|San Marino GP
|Misano
|15
|22 September
|Indian GP
|Buddh
|16
|29 September
|Indonesian GP
|Mandalika
|17
|6 October
|Japanese GP
|Motegi
|18
|20 October
|Australian GP
|Phillip Island
|19
|27 October
|Thailand GP
|Buriram
|20
|3 November
|Malaysian GP
|Sepang
|21
|17 November
|Valencia GP
|Valencia
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