Prime'a abone ol
MotoGP
Haberler

Arjantin takvimden çıkarıldı, MotoGP takvimi revize edildi

2024 MotoGP takvimi, Arjantin Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından serinin organizatörü Dorna Sports tarafından revize edildi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Güncelleme
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, race start

Bu yılki takvim 10 Mart'ta Katar Grand Prix'si ile başlayarak 22 yarışla tarihin en uzun takvime sahne olacaktı.

Ancak geçtiğimiz hafta Arjantin'de düzenlenecek sezonun üçüncü ayağı, ülkenin yeni başkanının hükümet harcamalarında yaptığı kesintiler nedeniyle ciddi bir tehdit altında görünüyordu.

İlk olarak Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere, kesintiler Termas de Rio Hondo'da düzenlenen yarışı doğrudan etkiliyor. Çünkü yarış büyük ölçüde hükümet tarafından sübvanse ediliyor.

31 Ocak çarşamba günü Dorna ve MotoGP'nin yönetim organı FIM, Arjantin GP'sinin 2024 takviminden çıkarıldığını doğruladı.

Arjantin, 2014 yılında Rio Hondo pistinde MotoGP takvimine geri döndü ve o zamandan bu yana, 2020 ve 2021'deki iki COVID yılı hariç, takvimin önemli yarışlarından biri oldu.

Yarış son birkaç yılda, önce 2021'in başında pit kompleksini kül eden büyük bir yangınla, ardından da 2022'de grand prix'nin ilk gününün buzlanmasına neden olan nakliye gecikmeleriyle çok sayıda engelle karşılaştı.

FIM ve Dorna'dan yapılan basın açıklaması Arjantin'in bu yıl yapılmayacağını doğruluyor.

Açıklamada "FIM, IRTA ve Dorna Sports 2024 Arjantin GP'sinin iptal edildiğini teyit etmektedir."

"Arjantin'deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix'nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gereken hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirmiştir."

"Bu yarış 2024 takviminde yerini almayacaktır. MotoGP, 2025 yılında Termas de Rio Hondo'da yarışmaya geri dönmeyi umuyor." denildi.

Start line

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Start line

Arjantin'in Teksas'taki Amerika GP'si ile arka arkaya yer alması gerekiyordu. Ancak şimdi Portekiz GP'si ile Austin'deki Amerika GP'si arasında üç haftalık bir boşluk oluştu.

Şu an için takvimde başka bir değişiklik yer almıyor.

Takvimin geri kalanı planlandığı gibi devam ederse, haziran ayındaki Kazakistan GP'sinin de takvime eklenmesiyle 21 yarış MotoGP için bir rekor olmaya devam edecek.

Yeni Sokol pistinde koşulacak olan Kazakistan yarışının 14-16 Haziran hafta sonunda yapılması planlanıyor.

Takvimden başka yarışların düşmesi halinde, MotoGP'nin yedek listesinde homologasyon gerekliliklerini karşıladığında çağrılabilecek bir pist bulunuyor.

Macaristan'da geçen yıl açılan Balaton Park pisti, geçen yılın sonlarında 2024 MotoGP sezonu için yedek yarış olarak ilan edilmişti.

MotoGP Macaristan'ı en son 1992 yılında Hungaroring'de ziyaret etmişti.

Full 2024 MotoGP calendar:

  Tarih Yarış Pist
1 10 March Qatar Qatar GP Losail
2 24 March Portugal Portuguese GP Portimao
3 14 April United States Americas GP Circuit of the Americas
4 28 April Spain Spanish GP Jerez
5 12 May France French GP Le Mans
6 26 May Spain Catalan GP Barcelona
7 2 June Italy Italian GP Mugello
8 16 June Kazakhstan Kazakhstan GP Sokol
9 30 June Netherlands Dutch GP Assen
10 7 July Germany German GP Sachsenring
11 4 August United Kingdom British GP Silverstone
12 18 August Austria Austrian GP Red Bull Ring
13 1 September Spain Aragon GP Aragon
14 8 September San Marino San Marino GP Misano
15 22 September India Indian GP Buddh
16 29 September Indonesia Indonesian GP Mandalika
17 6 October Japan Japanese GP Motegi
18 20 October Australia Australian GP Phillip Island
19 27 October Thailand Thailand GP Buriram
20 3 November Malaysia Malaysian GP Sepang
21 17 November Spain Valencia GP Valencia
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Pramac MotoGP sürücüsü Morbidelli, korkutucu kaza sonrası hastanede gözlem altına alındı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış

MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış

MotoGP

MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış

MotoGP'ye yeni katılan Trackhouse Racing, renk düzenini tanıttı

MotoGP'ye yeni katılan Trackhouse Racing, renk düzenini tanıttı

MotoGP
Trackhouse Racing launch

MotoGP'ye yeni katılan Trackhouse Racing, renk düzenini tanıttı MotoGP'ye yeni katılan Trackhouse Racing, renk düzenini tanıttı

Di Giannantonio: "2024 motivasyonum Marquez ile ilgili değil"

Di Giannantonio: "2024 motivasyonum Marquez ile ilgili değil"

MotoGP

Di Giannantonio: "2024 motivasyonum Marquez ile ilgili değil" Di Giannantonio: "2024 motivasyonum Marquez ile ilgili değil"

Son Haberler

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

F1 Formula 1

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

F1 Formula 1
Haas renk düzeni tanıtımı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

F1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor" Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

F1 Formula 1

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol