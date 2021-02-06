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MotoGP / Son dakika

Arjantin MotoGP yarışına ev sahipliği yapan pistte büyük bir yangın çıktı

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Arjantin MotoGP yarışına ev sahipliği yapan pistte büyük bir yangın çıktı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP Arjantin Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Termas de Rio Hondo pisti padok ve garaj alanının çoğunu tahrip eden büyük bir yangına maruz kaldı.

Yangın cuma gecesi ortaya çıktı ve Termas de Rio Hondo pistinin yakınlarında bulunan ve çevre bölgelerden gelen itfaiyecilerin/yangın ve kurtarma ekiplerinin yardımıyla gece 11:00 civarında büyük oranda söndürülmeye başladı. Yine de etkileri hala sürüyor.

Yangının tam sebebi henüz bilinmiyor ancak padokun, basın odalarının ve VIP alanlarının çoğunu tahrip ettiği tahmin ediliyor. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

MotoGP, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle hem Arjantin hem de ABD GP'lerini erteleme kararı almıştı ve yılın ikinci kısmında bu iki piste geri gelmeleri bekleniyordu. Şimdilik her iki yarış da takvimde yer almıyor.

Yangının tahrip ettiği bölüm ve bunun ne kadar sürede eski haline getirileceği konusunda net bir açıklama olmasa da Arjantin MotoGP yarışının bu yıl yapılma ihtimali daha da zayıflamış gibi görünüyor.

İlk gelen bilgilere göre bu bölümün %80'i kullanılamaz hale geldi.

Basın odası, VİP alanları, padok bölgesi ve üst katlar zaten harap olmuş durumda. İtfaiyeciler, yangının pistin müze bölgesine yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Pist müzesindeki en değerli eşyalardan bazıları önlem amaçlı uzaklaştırıldı ve pistin geri kalanını korumak içinse daha fazla güvenlik önlemi alındı.

Termas de Rio Hondo, -COVID-19 nedeniyle iptal edilen 2020 yarışı hariç- 2014'ten beri Arjantin MotoGP yarışına ev sahipliği yapıyordu. 2007'de inşa edilen ve 2012'de geliştirilen pist aynı zamanda 2016'da WTCC'ye de ev sahipliği yapmıştı.

 

 

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Editör Oriol Puigdemont

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