Arbolino'nun MotoGP'ye hangi takımla gireceği Morbidelli'ye bağlı

Pedro Acosta gibi yetenekli bir isimle sıkı sıkıya mücadele eden ve istikrarı sayesinde sezonun ilk yarısını önde kapatan Arbolino, gelecek sezon büyük ihtimalle MotoGP'de yer alacak.

Arbolino için en olası koltuk Fabio Di Giannantonio'dan boşalması beklenen Gresini Ducati koltuğu, ancak menajeri Carlo Pernat'a göre bir ismin vereceği karar da önem taşıyor: Franco Morbidelli!

Yamaha ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Morbidelli'nin takımda kalma ihtimali var, ancak kendisi için Gresini veya VR46 gibi seçenekler de düşünülmekte.

GPOne.com'a konuşan Pernat, "Morbidelli meselesinin pek çok çözümü var ama bu Ducati'nin ne karar vereceğine bağlı."

"Marco Bezzecchi'yi [VR46 sürücüsü] Pramac'a getirirlerse, Bezzecchi'nin yeri Morbidelli'nin olur."

"Eğer bir değişiklik yapmazlarsa, Alex Rins'in ayrılma ihtimalinden ötürü LCR Honda'da da Morbidelli'ye bir yer var. Lucio Cecchinello'nun Morbidelli ile çoktan konuştuğunu ve deneyimli bir sürücüye ihtiyacı olduğunu biliyorum."

"Ducati hiçbir değişiklik yapmazsa, Arbolino'nun Gresini'ye gitme ihtimali yüksek. Eğer Ducati tarafında işler değişirse o zaman her şey daha zor olur."