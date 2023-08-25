Arbolino ve Dixon Moto2'de kaldı, Gresini Ducati için adaylar azaldı

Moto2'de an itibariyle Pedro Acosta rüzgarı esiyor olabilir, ancak iki ismin daha öne çıktığını söyleyebiliriz: şampiyona ikincisi Tony Arbolino ve üçüncüsü Jake Dixon.

Arbolino serideki üçüncü sezonu itibariyle geleceğin yıldız adaylarından biri olarak parlamaktayken, altıncı sezonundaki Jake Dixon ise biraz daha şüpheyle yaklaşılan bir isim.

Ancak her iki isim için de MotoGP ihtimali bulunmaktaydı, nitekim Gresini Ducati gibi önemli bir koltuğun boşa çıkacağı neredeyse kesin.

Geçen sene seriye giriş yapan Fabio Di Giannantonio beklentileri bir türlü karşılayamadı, geçen yıl Enea Bastianini'ye, bu yıl da Alex Marquez'e diş geçiremeyen Diggia'nın takımdan gönderilmesi yüksek ihtimal.

Bu koltuk için anılan en önemli isim Arbolino idi, ancak kendisi kısa süre önce mevcut takımı Marc VDS ile Moto2'de kalacağını açıkladı.

Arbolino'nun açıklamasının ardından gözler Dixon'a çevirdi, ancak kendisi de sadece bir gün sonra GasGas Aspar ile Moto2'de devam edeceğini duyurdu.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle birçok kişinin beklediği Gresini Ducati koltuğu boşa çıkmış oldu ve bu koltukla spekülasyonlar hemen başladı.

En büyük iddia, Repsol Honda'da mutsuz olduğu bilinen, emekliliği dahi düşündüğünü söyleyen Joan Mir'in takımdan ayrılacağı ve Gresini ile anlaşacağı yönünde.

Normalde Mir'in Honda ile iki sezonluk sözleşmesi bulunuyor, ancak Honda'nın projede daha fazla yer almak istemeyen Alex Rins'in ayrılığını engellemediği düşünülürse olası bir sıkıntıda Mir de rahatça başka bir takımla anlaşabilecek gibi.

Gresini için bir diğer ihtimal Franco Morbidelli, normalde kendisinin VR46'ya geçiş yapması bekleniyordu fakat Marco Bezzecchi'nin takımda kalacak olması işleri karıştırdı.

Ducati geçen hafta verdiği bir demeçte Pramac için en gerçekçi ihtimalin Morbidelli olduğunu söylemişti, fakat takımın güncel Desmosedici kullanıyor olması nedeniyle daha yüksek profilli sürücülere de yönelenebilir.