Prime'a abone ol
Önceki / Crutchlow, Japonya'da bir yarışlığına MotoGP'ye dönüyor
MotoGP / Avusturya GP Haberler

Arbolino ve Dixon Moto2'de kaldı, Gresini Ducati için adaylar azaldı

İsimleri aylardır MotoGP için anılan Tony Arbolino ve Jake Dixon'ın gelecek sezon da Moto2'de yarışacakları kesinleşti, bu durum Gresini Ducati koltuğunu boşa çıkarmış vaziyette.

Altay Gök
Ekleyen:
Jake Dixon, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Moto2'de an itibariyle Pedro Acosta rüzgarı esiyor olabilir, ancak iki ismin daha öne çıktığını söyleyebiliriz: şampiyona ikincisi Tony Arbolino ve üçüncüsü Jake Dixon.

Arbolino serideki üçüncü sezonu itibariyle geleceğin yıldız adaylarından biri olarak parlamaktayken, altıncı sezonundaki Jake Dixon ise biraz daha şüpheyle yaklaşılan bir isim.

Ancak her iki isim için de MotoGP ihtimali bulunmaktaydı, nitekim Gresini Ducati gibi önemli bir koltuğun boşa çıkacağı neredeyse kesin.

Geçen sene seriye giriş yapan Fabio Di Giannantonio beklentileri bir türlü karşılayamadı, geçen yıl Enea Bastianini'ye, bu yıl da Alex Marquez'e diş geçiremeyen Diggia'nın takımdan gönderilmesi yüksek ihtimal.

Bu koltuk için anılan en önemli isim Arbolino idi, ancak kendisi kısa süre önce mevcut takımı Marc VDS ile Moto2'de kalacağını açıkladı.

Arbolino'nun açıklamasının ardından gözler Dixon'a çevirdi, ancak kendisi de sadece bir gün sonra GasGas Aspar ile Moto2'de devam edeceğini duyurdu.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle birçok kişinin beklediği Gresini Ducati koltuğu boşa çıkmış oldu ve bu koltukla spekülasyonlar hemen başladı.

En büyük iddia, Repsol Honda'da mutsuz olduğu bilinen, emekliliği dahi düşündüğünü söyleyen Joan Mir'in takımdan ayrılacağı ve Gresini ile anlaşacağı yönünde.

Normalde Mir'in Honda ile iki sezonluk sözleşmesi bulunuyor, ancak Honda'nın projede daha fazla yer almak istemeyen Alex Rins'in ayrılığını engellemediği düşünülürse olası bir sıkıntıda Mir de rahatça başka bir takımla anlaşabilecek gibi.

Gresini için bir diğer ihtimal Franco Morbidelli, normalde kendisinin VR46'ya geçiş yapması bekleniyordu fakat Marco Bezzecchi'nin takımda kalacak olması işleri karıştırdı.

Ducati geçen hafta verdiği bir demeçte Pramac için en gerçekçi ihtimalin Morbidelli olduğunu söylemişti, fakat takımın güncel Desmosedici kullanıyor olması nedeniyle daha yüksek profilli sürücülere de yönelenebilir. 

paylaşım
yorumlar

Crutchlow, Japonya'da bir yarışlığına MotoGP'ye dönüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte

2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte

Formula 1
Hollanda GP

2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte 2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte

Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"

Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"

Formula 1
Hollanda GP

Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım" Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"

Leclerc, hafta sonundan kısa süre önce kulak enfeksiyonuna yakalandı

Leclerc, hafta sonundan kısa süre önce kulak enfeksiyonuna yakalandı

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc, hafta sonundan kısa süre önce kulak enfeksiyonuna yakalandı Leclerc, hafta sonundan kısa süre önce kulak enfeksiyonuna yakalandı

Son Haberler

F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor

F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor

Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!

Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak! Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!

Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı

Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı

Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"

Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi" Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol