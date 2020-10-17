Aragon MotoGP: Quartararo, sakatlığına rağmen pole pozisyonunu aldı!

Q2:

İkinci sıralama seansında piste çıkan ilk isim Petronas Yamaha SRT pilotu Franco Morbidelli oldu ve 1.48.090 ile seans açılışını yaptı.

İlk turların sonunda ise diğer Petronas Yamaha SRT sürücüsü Fabio Quartararo, bu zamanı 1.47.296'ya kadar çekti. Takım arkadaşı Franco Morbidelli ise kendisinin sadece 0.089 saniye arkasında bulunurken, üçüncü sırada ise Q1'den gelen Pramac Ducati pilotu Jack Miller bulunuyordu.

İkinci turların sonunda ise büyük bir mücadele vardı. Ancak bu mücadelenin galibi, 1.47.076 ile pole pozisyonunu alan Fabio Quartararo oldu. İkinci sırada ise, pole pozisyonunu sadece 0.046 saniye ile kaçıran Fabrika Yamaha pilotu Maverick Vinales vardı.

Üçüncü sırada ise LCR Honda pilotu Cal Crutchlow olacak. Crutchlow, liderin 0.229 saniye gerisinde üçüncü olurken, sakatlık nedeniyle kötü başladığı sezon sonrasında ilk çizgiye yerleşmeyi başardı.

Petronas Yamaha SRT'nin İtalyan pilotu Franco Morbidelli dördüncü olurken, ilk sıralama seansından gelen Jack Miller ise beşinci sırada yer aldı.

Kalan isimler ise sırasıyla Joan Mir, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Aleix Espargaro, Alex Rins, ikinci seansa ilk kez katılan Alex Marquez ve Pol Espargaro oldu.

Q1:

Ducati motosikletlerin tamamının yanında Brad Binder, Bradley Smith, Miguel Oliveira, Stefan Bradl ve Iker Lecuona ilk sıralama seansına katılmak zorunda kaldı.

İlk turlar sonunda Pramac Ducati'den Jack Miller, 1.48.084'lük turu ile ilk sıraya yerleşirken, Red Bull KTM Fabrika sürücüsü Brad Binder ise 1.48.478'lük turu ile ikinci sırada yer alıyordu. Şampiyonanın önemli bir adayı olan Fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso ise altıncı sıradaydı.

Son haklarda ise Pramac ve Fabrika Ducati'ler ile Brad Binder'ın ilk iki sıra için mücadelesini gördük. Son turunda üçüncü sektörde hata yapan Binder ise, ele geçirdiği birinciliği koruyamadı. İlk iki sırayı alan isimler ise Danilo Petrucci ve Jack Miller oldu.

Fransa GP'sinin galibi olan Fabrika Ducati pilotu Petrucci, 1.47.605 ile ilk sırada Q2'ye kalırken, Pramac Ducati pilotu Jack Miller ise 1.47.737'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Dovizioso ise, Q2'yi sadece 0.015 saniye ile kaçırarak üçüncü oldu. Garaja döndüğünde İtalyan pilot oldukça sinirli bir şekilde eldivenlerini fırlattı.

Sıralamanın devamı ise Binder, Lecuona, Zarco, Bagnaia, Oliveira, Smith, Rabat ve Bradl şeklindeydi.