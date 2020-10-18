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MotoGP / Aragon GP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: Nakagami ısınma seansında lider

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Aragon MotoGP: Nakagami ısınma seansında lider
Ekleyen:
, Editör

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, MotoGP Aragon Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen ısınma seansını ilk sırada tamamladı.

Yarışa yedinci sıradan başlayacak olan Nakagami, ısınma seansında hızlı gözüktü.

Japon sürücü 1:48.651’lik turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başarırken, Yamaha’dan Maverick Vinales 0.219 saniye geride ikinci oldu.

İlk çizgiyi Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamlarken, Repsol Honda’dan Alex Marquez dördüncü, bir diğer Suzuki sürücüsü Joan Mir beşinci sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Fabio Quartararo altıncı sırada kendisine yer bulurken, takım arkadaşı Franco Morbidelli yedinci, Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ile Andrea Dovizioso sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldu.

İlk 10’u ise KTM sürücüsü Pol Espargaro tamamladı.

İlk 15 sürücünün 0.915 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Yarış TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'48.651    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 11 1'48.870 0.219 0.219
3 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'48.983 0.332 0.113
4 Spain Alex Marquez Honda 11 1'49.010 0.359 0.027
5 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'49.049 0.398 0.039
6 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'49.053 0.402 0.004
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'49.109 0.458 0.056
8 Italy Danilo Petrucci Ducati 10 1'49.173 0.522 0.064
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 11 1'49.301 0.650 0.128
10 Spain Pol Espargaro KTM 11 1'49.460 0.809 0.159
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'49.475 0.824 0.015
12 Germany Stefan Bradl Honda 11 1'49.475 0.824 0.000
13 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 11 1'49.524 0.873 0.049
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'49.557 0.906 0.033
15 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 10 1'49.566 0.915 0.009
16 Spain Iker Lecuona KTM 11 1'49.668 1.017 0.102
17 Spain Tito Rabat Ducati 10 1'49.792 1.141 0.124
18 France Johann Zarco Ducati 11 1'49.831 1.180 0.039
19 South Africa Brad Binder KTM 10 1'49.984 1.333 0.153
20 Australia Jack Miller Ducati 10 1'50.078 1.427 0.094
21 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'50.138 1.487 0.060
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Alt-etkinlik Warm Up
Editör Cem Özel

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