Aragon MotoGP: Nakagami ısınma seansında lider

Yarışa yedinci sıradan başlayacak olan Nakagami, ısınma seansında hızlı gözüktü.

Japon sürücü 1:48.651’lik turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başarırken, Yamaha’dan Maverick Vinales 0.219 saniye geride ikinci oldu.

İlk çizgiyi Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamlarken, Repsol Honda’dan Alex Marquez dördüncü, bir diğer Suzuki sürücüsü Joan Mir beşinci sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Fabio Quartararo altıncı sırada kendisine yer bulurken, takım arkadaşı Franco Morbidelli yedinci, Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ile Andrea Dovizioso sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldu.

İlk 10’u ise KTM sürücüsü Pol Espargaro tamamladı.

İlk 15 sürücünün 0.915 saniye içerisinde yer alması dikkat çekti.

Yarış TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: