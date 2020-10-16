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MotoGP / Aragon GP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!

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Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!
Ekleyen:
, Editör

MotoGP Aragon ayağındaki ilk antrenman seansını Maverick Vinales ilk sırada tamamlarken, Yamaha sürücüleri ilk üç sırada yer aldı.

Soğuk hava şartları sebebiyle beraber başlangıcı 30 dakika ertelenen seansta 8 derecelik bir hava sıcaklığı vardı.

İlk bölümde Pol Espargaro’nun liderliği vardı. Sonrasında ise Yamaha sürücüleri üst sıralara yükseldiler.

Seansın bitimine 15 dakika kala Vinales, 1:50’nin altına inen ilk isim oldu ve 1:49.866’lık turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Franco Morbidelli 0.085 saniye arkada 1:50’nin altına inebilen diğer isim olurken, Fabio Quartararo’nun üçüncülüğüyle beraber Yamaha ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Le Mans’da sürpriz şekilde podyuma çıkan Honda sürücüsü Alex Marquez iyi performansını devam ettirip dördüncü olurken, LCR Honda’dan Takaaki Nakagami beşinci, Suzuki’den Joan Mir altıncı, KTM’den Pol Espargaro yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Cal Crutchlow, Alex Rins ve Aleix Espargaro tamamladı.

Seans içerisinde kaza yapan isimler ise Quartararo, Morbidelli, Johann Zarco, Marquez ve Iker Lecuona oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 17 1'49.866    
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 1'49.951 0.085 0.085
3 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'50.142 0.276 0.191
4 Spain Alex Marquez Honda 14 1'50.176 0.310 0.034
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'50.420 0.554 0.244
6 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'50.425 0.559 0.005
7 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'50.464 0.598 0.039
8 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 11 1'50.598 0.732 0.134
9 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'50.721 0.855 0.123
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'50.801 0.935 0.080
11 South Africa Brad Binder KTM 17 1'50.973 1.107 0.172
12 Australia Jack Miller Ducati 14 1'51.219 1.353 0.246
13 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'51.241 1.375 0.022
14 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'51.285 1.419 0.044
15 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'51.340 1.474 0.055
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'51.357 1.491 0.017
17 Italy Andrea Dovizioso Ducati 15 1'51.408 1.542 0.051
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 10 1'51.442 1.576 0.034
19 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'51.581 1.715 0.139
20 France Johann Zarco Ducati 15 1'51.807 1.941 0.226
21 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1'51.934 2.068 0.127
22 Italy Valentino Rossi Yamaha 0      
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Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Editör Cem Özel

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