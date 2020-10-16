Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!

Soğuk hava şartları sebebiyle beraber başlangıcı 30 dakika ertelenen seansta 8 derecelik bir hava sıcaklığı vardı.

İlk bölümde Pol Espargaro’nun liderliği vardı. Sonrasında ise Yamaha sürücüleri üst sıralara yükseldiler.

Seansın bitimine 15 dakika kala Vinales, 1:50’nin altına inen ilk isim oldu ve 1:49.866’lık turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Franco Morbidelli 0.085 saniye arkada 1:50’nin altına inebilen diğer isim olurken, Fabio Quartararo’nun üçüncülüğüyle beraber Yamaha ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Le Mans’da sürpriz şekilde podyuma çıkan Honda sürücüsü Alex Marquez iyi performansını devam ettirip dördüncü olurken, LCR Honda’dan Takaaki Nakagami beşinci, Suzuki’den Joan Mir altıncı, KTM’den Pol Espargaro yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Cal Crutchlow, Alex Rins ve Aleix Espargaro tamamladı.

Seans içerisinde kaza yapan isimler ise Quartararo, Morbidelli, Johann Zarco, Marquez ve Iker Lecuona oldu.

Seans sonucu: