Aragon MotoGP: Günün lideri Vinales oldu, Ducati’ler zorlandı

İlk seansa göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta, dereceler hemen gelişmeye başladı ve Yamaha sürücüleri liderlik için kendi aralarında mücadele etmeye başladı.

Vinales, Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo arasında liderlik sürekli el değiştirirken, sonrasında 1:48.688’lik bir derece elde eden Joan Mir ilk sıraya yükseldi.

Son bölümde ise 1:47.771’lik iyi bir tur atan Vinales seansı lider tamamlamayı başardı.

Quartararo 0.249 saniye geride ikinci olurken, Morbidelli’nin 0.447 saniye geride üçüncü olmasıyla beraber Yamaha yine ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Suzuki sürücüsü Mir kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Honda’dan Cal Crutchlow beşinci, Aprilia’dan Aleix Espargaro altıncı, KTM’den Pol Espargaro yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Alex Marquez, Takaaki Nakagami ve Alex Rins oldu.

Hiçbir Ducati sürücüsü ilk 10’a giremezken, en iyi Ducati sürücüsü 11. sıradaki Johann Zarco oldu.

Andrea Dovizioso 13. olabilirken, son yarışın galibi Danilo Petrucci 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu: