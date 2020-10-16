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MotoGP / Aragon GP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: Günün lideri Vinales oldu, Ducati’ler zorlandı

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Aragon MotoGP: Günün lideri Vinales oldu, Ducati’ler zorlandı
Ekleyen:
, Editör

Maverick Vinales, Aragon’daki ikinci antrenman seansını da lider tamamlarken Ducati’ler gerilerde kaldı.

İlk seansa göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta, dereceler hemen gelişmeye başladı ve Yamaha sürücüleri liderlik için kendi aralarında mücadele etmeye başladı.

Vinales, Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo arasında liderlik sürekli el değiştirirken, sonrasında 1:48.688’lik bir derece elde eden Joan Mir ilk sıraya yükseldi.

Son bölümde ise 1:47.771’lik iyi bir tur atan Vinales seansı lider tamamlamayı başardı.

Quartararo 0.249 saniye geride ikinci olurken, Morbidelli’nin 0.447 saniye geride üçüncü olmasıyla beraber Yamaha yine ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Suzuki sürücüsü Mir kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Honda’dan Cal Crutchlow beşinci, Aprilia’dan Aleix Espargaro altıncı, KTM’den Pol Espargaro yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Alex Marquez, Takaaki Nakagami ve Alex Rins oldu.

Hiçbir Ducati sürücüsü ilk 10’a giremezken, en iyi Ducati sürücüsü 11. sıradaki Johann Zarco oldu.

Andrea Dovizioso 13. olabilirken, son yarışın galibi Danilo Petrucci 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'47.771    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'48.020 0.249 0.249
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'48.218 0.447 0.198
4 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'48.501 0.730 0.283
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'48.598 0.827 0.097
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'48.670 0.899 0.072
7 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'48.746 0.975 0.076
8 Spain Alex Marquez Honda 18 1'48.823 1.052 0.077
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'48.824 1.053 0.001
10 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'48.839 1.068 0.015
11 France Johann Zarco Ducati 16 1'48.906 1.135 0.067
12 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'49.003 1.232 0.097
13 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1'49.015 1.244 0.012
14 Australia Jack Miller Ducati 18 1'49.026 1.255 0.011
15 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'49.107 1.336 0.081
16 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'49.165 1.394 0.058
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'49.208 1.437 0.043
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 18 1'49.258 1.487 0.050
19 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'49.488 1.717 0.230
20 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'50.091 2.320 0.603
21 South Africa Brad Binder KTM 15 1'50.244 2.473 0.153
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Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!

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Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Editör Cem Özel

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