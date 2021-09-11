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Aragon MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Miller ikinci!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı olan Aragon Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu

Aragon MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Miller ikinci!

MotoGP'de artık sezonun son bölümüne girilmiş durumda ve bu hafta sonu Aragon yarışı yapılıyor.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü oldukça yakın geçti ve Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, 1:47.293 yaparak bu bölümü lider tamamlamayı başardı.

İkincilik savaşı son saniyelere kadar sürerken, KTM fabrika takımı sürücüsü Brad Binder 1:47.344 yaptı ve 0.051 saniye geride ikinci olarak son bölüme kaldı.

15 dakikalık ikinci bölümde gözler  Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun üzerindeydi çünkü Fransız sürücü antrenmanların en hızlı ismi olmayı başarmıştı.

Son yarışlarda sıralama turlarında harika performans göstere Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, 1:46.878 yaparak başlangıçta en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Fakat Fabio Quartararo daha iyi bir tempoya sahipti ve 1:46.727 yaparak liderliğe oturdu.

İlk turların ardından Fransız sürücü zirvedeydi, fakat sürücüler son 4 dakikalık bölümde bir deneme daha yapmak için piste çıktılar. Francesco Bagnaia, özellikle son sektörde çok hızlıydı ve 1:46.322 yaparak liderliği almayı başardı.

Quartararo, son anlardaki ilk denemesinde hata yapsa da, bir şansı daha vardı ve bu turda özellikle son iki sektörde zaman kaybedince, Bagnaia'nin derecesini geçemedi.

Böylelikle Bagnaia 1:46.322'lik turuyla beraber Katar'dan sonra ilk pole pozisyonunu kazanırken, aynı zamanda yeni tur rekorunun da sahibi oldu.

Jack Miller, son zaman turunda takım arkadaşından 0.366 saniye yavaş kalsa da, Quartararo'yu geride bıraktı ve ikinci oldu.

Ducati fabrika takımı böylelikle sıralama turlarında ilk iki sırayı elde etmiş oldu.

Quartararo bir ara pole pozisyonunu alacak gibi görünse de, son sektörde epey vakit kaybetmesinin ardından 0.397 saniye geride üçüncü oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez, son anlarda attığı turla beraber 0.414 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Martin son anlarda derecesini geliştiremedi ve 0.556 saniye geride beşinci oldu.

Aprilia'da Aleix Espargaro kendisine altıncı sırada yer bulurken, son turunda hata yapan Joan Mir yedinci ve Pol Espargaro sekizinci oldu.

İlk onu Enea Bastianini ve son bölümde derecesini geliştiremeyen Zarco tamamladı. Takaaki Nakagami ve Brad Binder sırasıyla 11. ve 12. oldular.

Q2 sonuncu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'46.322  
2 Australia Jack Miller Ducati 7 1'46.688 0.366
3 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'46.719 0.397
4 Spain Marc Marquez Honda 7 1'46.736 0.414
5 Spain Jorge Martin Ducati 7 1'46.878 0.556
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'46.883 0.561
7 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'47.162 0.840
8 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'47.194 0.872
9 Italy Enea Bastianini Ducati 6 1'47.278 0.956
10 France Johann Zarco Ducati 5 1'47.288 0.966
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'47.366 1.044
12 South Africa Brad Binder KTM 7 1'47.932 1.610
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 6 1'47.293  
2 South Africa Brad Binder KTM 7 1'47.344 0.051
3 Spain Iker Lecuona KTM 6 1'47.508 0.215
4 Spain Alex Marquez Honda 7 1'47.542 0.249
5 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 7 1'47.613 0.320
6 Italy Danilo Petrucci KTM 7 1'47.708 0.415
7 Italy Luca Marini Ducati 7 1'47.741 0.448
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'47.750 0.457
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'47.764 0.471
10 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'47.790 0.497
11 Italy Valentino Rossi Yamaha 7 1'47.863 0.570
12 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 7 1'48.146 0.853
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