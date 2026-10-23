MotoGP Avustralya GP
Aprilia’nın takım emirleri söylentilerine Ducati’den yanıt: "İstediklerini yapabilirler"
Jorge Martín ile Marc Márquez arasındaki nefes kesen şampiyonluk mücadelesi kızışırken, Aprilia’nın olası takım emirleri hamlesine Ducati’den yanıt geldi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 10:30
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Avustralya Grand Prix’si öncesinde Phillip Island padoğunda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Şampiyona lideri Jorge Martín’in iki puan önünde yer aldığı Marc Márquez ile girdiği amansız zirve yarışında, Aprilia’nın fabrika ve uydu takımı sürücülerini kapsayan olası bir "takım emri" stratejisi gündeme oturdu.
Endonezya’da Martín yarışı Márquez’in önünde bitirmesine rağmen iki Aprilia sürücüsünün gerisinde kalarak puan farkını açma fırsatını kaçırmıştı. Bu durumun ardından Phillip Island’da Aprilia yöneticileri ve dört sürücüsünün katıldığı basına kapalı toplantı, takım emri iddialarını daha da alevlendirdi.
Jorge Martín, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Aprilia Takım Patronu Paolo Bonora, sürücüler arasında doğrudan bir talep olmadığını ve tek hedeflerinin piste "karşılıklı saygı" çerçevesinde risk almadan yarışmak olduğunu belirtse de açık bir kapı bıraktı: "Şu an için bu konuda tanımladığımız net bir şey yok.”
“Ancak ilk kez bu kadar özel bir şeyi başarma şansımız var. Arada bir, iki veya beş puan gibi çok küçük farklar varken böyle bir imkân doğarsa kullanmamak çok akıllıca olmazdı.”
“Yine de şu an için sürücülerimize verilmiş net bir emir bulunmuyor."
Aprilia cephesinden gelen bu açıklamalara yanıt veren Ducati Takım Menajeri Davide Tardozzi ise rakibinin stratejilerine aldırış etmediklerini vurguladı.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Şampiyonluk yarışında tamamen kendi hızlarına odaklandıklarını belirten Tardozzi, Marc Márquez’in sözlerine atıfta bulunarak tartışmaya noktayı koydu: "Marc’ın söylediği o harika sözü tekrarlamak istiyorum: “Eğer yeterince hızlıysanız, takım emirlerine ihtiyacınız olmaz.”
“Durum tam olarak bundan ibaret. İstediklerini yapabilirler.”
“Biz sadece pistte hızlı olmaya ve kendi işimize odaklanıyoruz. Rakiplerimizin çok güçlü olduğunu biliyoruz ama günün sonunda tek amacımız Marc ile en iyi sonucu elde etmek."
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- Motorsport.com Ekibi
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