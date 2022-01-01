Rivola: "Aprilia'nın MotoGP'deki farkı kapatmak için daha 'gidecek çok yolu var'"

İtalyan marka, geri dönüşünden yedi yıl sonra 2021 sezonunda, MotoGP'deki ön tarafa yönelik en büyük adımını attı ve COVID yüzünden zorunlu kılınan geliştirme dondurmasının ortasında, tamamen yeni bir motosiklet üretmesine izin verilen iki üreticiden biri oldu.

Aleix Espargaro, sezon boyunca, tutarlı bir şekilde ilk sekizde yer alan bir sürücü olduğunu kanıtladı ve Britanya Grand Prix'sindeki üçüncülüğüyle, modern MotoGP döneminde Aprilia'nın ilk podyumunu kazandı.

İspanyol, sezonu 120 puanla sekizinci sırada tamamladı.

Rivola, "Geçmişe kıyasla kesinlikle iyi bir sezondu."

"2022'de mücadele etmek için çok hevesliyiz, şampiyonada bir fabrika takımı olarak yer alacağız. Ancak 2019, 20 ve 21'de gösterdiğimiz gelişmelere bakılırsa, 2022'de ön tarafla farkı kapatacağımızı umuyorum."

"Ancak hâlâ gerideyiz, yani gidecek çok yolumuz var." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'nın 2021 sezonu arka planda istikrarsızdı. Marka, Aprilia'nın takım patronluğunu yapan Fausto Gresini'nin Şubat ayındaki ölümüyle sarsıldı.

Ayrıca Andrea Iannone'in dört yıllık bir doping yasağı alıp, Andrea Dovizioso dahil olmak üzere MotoGP'den birkaç isim ve Moto2'nin, Aprilia'yı geri çevirmesiyle, takımın ikinci koltuğu doldurmak için çok az seçeneği vardı.

Takıma, Yamaha'dan ayrıldıktan sonra Aragon GP'den Maverick Vinales ile yer değiştirilmeden önce Lorenzo Savadori getirildi.

Vinales, Emilia Romagna GP'de sekizinci sırayı almayı başardı ancak RS-GP'ye uyum sağlamaya çalışırken, son altı yarışta yalnızca iki kez puan alabildi.

Rivola, Aprilia'nın, MotoGP'de dokuz zaferi bulunan İspanyol sürücüden en iyisini alabileceklerine "ikna olmuş".

"Maverick ile olan yaklaşımımız, yarışları bir test olarak yapmaktı. Onun için neyin daha iyi olduğunu anlamak adına, farklı parçaları ve ayarları denemekti."

"Bu, kesinlikle yarışa ve toparlaması biraz daha zor olan öz güvenine mâl oluyor."

“Ancak Maverick'de süper bir yetenek olduğuna eminim ve kaynaklarımızla onun yeteneğini denkleştirmek için bir yol bulacağımıza inanıyorum."