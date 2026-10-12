MotoGP Endonezya GP

Aprilia’da şampiyonluk ikilemi: "Net bir strateji belirlememiz gerekebilir"

MotoGP'de sezonun son beş yarışına girilirken Aprilia, Jorge Martin'in şampiyonluk mücadelesine öncelik vermekle Bezzecchi’yi desteklemek arasında kaldı.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 12:00

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Endonezya Grand Prix'sinde ilk dört sırayı kapatarak tarihi bir başarıya imza atan Aprilia, Ducati ile girdiği amansız şampiyonluk yarışında kritik kararların eşiğine geldi. Mandalika'daki yarışın ardından Jorge Martin, şampiyona liderliğinde Marc Marquez'in iki puan önünde yer alırken Marco Bezzecchi, yaşadığı sakatlıklar ve cezaların ardından 46 puan geride üçüncü sırada bulunuyor.

İki puanlık hassas avantajı korumak isteyen Aprilia, gelecek sezon Yamaha'ya transfer olacak Martin ile takımın geleceği olarak görülen Bezzecchi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. İki hafta sonra düzenlenecek Avustralya GP öncesinde markalar şampiyonasında Ducati ile aralarında sadece 12 puan bulunan Aprilia, pilotların birbirinin puanlarını çalmasını engellemek adına takım emirlerini gündeme taşıdı.

Jorge Martin, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Şu an için iki sürücüye de eşit destek verdiklerini ve serbest bıraktıklarını belirten Aprilia Teknik Direktörü Fabiano Sterlacchini, şu ifadeleri kullandı: "Şu an için CEO'muz Massimo Rivola'nın da belirttiği gibi pilotlarımız tamamen serbest.”

“Ancak olası sorunların önüne geçmek adına kendi aramızda bazı yönlendirici kurallar koymayı tartışmaya başladık.”

“Net bir tarih belirlemedik fakat önümüzdeki birkaç yarış içinde Massimo ile oturup net bir takım stratejisi belirlememiz gerekebilir.”

“Şu an henüz erken, ortada alınabilecek çok fazla puan var ve her şey yaşanabilir. Şimdilik bu özgürlüğü tanımaktan rahatsız değiliz ama bunun ne kadar süreceğini bilemiyorum."

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cumartesi günkü sprint yarışında ilk turda yaşanan kaza sonucu Raul Fernandez ve Bezzecchi'nin yarış dışı kalması, galibiyeti doğrudan rakip Marc Marquez'e kazandırmıştı. Kazanın ardından Fernandez'in Bezzecchi'ye yönelik sert eleştirileri üzerine yönetim pazar sabahı acil bir toplantı düzenledi.

Süreçteki gerilimi ve alınan önlemleri aktaran Sterlacchini sözlerini şöyle tamamladı: "Cumartesi günü yaşanan kaza ne yazık ki bu işin bir parçası.”

“Rolleri, ihtimalleri ve riskleri netleştirseniz bile bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Burada her şey en üst düzeyde yaşanıyor; pilotların tutumları ve gerginlikleri de buna dahil.”

“Pazar sabahı Massimo ile birlikte bir yuvarlak masa toplantısı yapmaya karar verdik, böylece durumları konuşup ortamı yumuşattık.”

“Gerginlikler genelde gerçek sorunlardan ziyade yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Açıkça konuştuk ve her şey yolunda gitti."

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- Motorsport.com Ekibi

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