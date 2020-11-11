Aprilia'da Iannone'nin yeri için Bezzecchi favori

CAS, Salı günü yaptığı açıklamada Andrea Iannone'ye verilen doping cezasının iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Bunun yerine CAS, Dünya Anti-Doping Ajansı lehine karar verdi ve Iannone'nin aldığı cezayı 4 yıla çıkardı.

Aprilia, bu süreçte her zaman Iannone'nin arkasında durdu ve eğer ceza kalkarsa, İtalyan sürücünün kendileriyle devam edeceğini belirtti.

Ancak, Iannone şu anda en az 2024'e kadar yarışamayacak ve Aprilia'nın gelecek yıl Aleix Espargaro'ya katılması için yeni bir sürücü bulması gerekiyor.

Motorsport.com, Bezzecchi'nin Aprilia'dan büyük ilgi gördüğünü ve koltuğun yeni favorisi olduğunu öğrendi.

Bezzecchi, Moto2'de şu anda VR46 takımıyla ikinci yılını geçiriyor ve Avrupa GP'deki zaferi sonrası şampiyona liderinin 29 puan ardında yer alıyor.

Aprilia'nın Bezzecchi ile anlaşabilmesi için VR46 ekibiyle bir anlaşma yapması gerekecek, çünkü 22 yaşındaki sürücü 2021 için takımıyla yeni kontrat imzaladı.

Uzun zamandır LCR Honda için yarışan Cal Crutchlow, markayla bir ön anlaşma imzaladığı için koltuğun favorisiydi. Ancak bu anlaşmanın süresinin dolduğu anlaşılıyor.

Aprilia için üçüncü seçenek Avintia sürücüsü Tito Rabat olabilir.