Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"
MotoGP / Sepang Şubat Testi Haberler

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı

Aprilia, Maverick Vinales'e MotoGP'de yardım etmesi için, daha önce Fernando Alonso ile çalışan antrenör Fabrizio Maganzi ile anlaştı.

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı
Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haberi dinle

Vinales, Steiermark GP'de M1'in motoruna kasten zarar vermeye çalıştığı anlaşıldığı bir olayın ardından Ağustos ayında Yamaha tarafından gönderildi ve Aprilia'ya katıldı.

2022'de RS-GP ile ilk tam zamanlı sezonuna hazırlanan Aprilia, bir "çalışma grubu" kurarak dokuz kez MotoGP yarış galibinden en iyisini çıkarmaya çalışıyor.

Bunun bir parçası olarak da Vinales'in antrenmanlarına yardımcı olması için, iki F1 dünya şampiyonluğunu kazandığı 2005 ve 2006'da Alonso'yla çalışan Maganzi ile anlaşıldı.

Antrenör ayrıca, eski Ferrari sürücüsü Felipe Massa ve 2012 İspanya GP kazananı Pastor Maldonado ile çalışmıştı.

Özel olarak Autosport'a konuşan Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Evet Vinales'in menajeriyle beraber, ondan en iyisini almak için bir çalışma grubu kurmaya karar verdik."

"Fabrizio, Fernando'nun Renault'daki galibiyet döneminde onunla beraberdi. Bir antrenör olarak çok fazla tecrübesi var." dedi.

Pastor Maldonado, Williams, and Fabrizio Maganzi, Williams F1 Team Physio, at the 2013 Brazilian GP

Pastor Maldonado, Williams, and Fabrizio Maganzi, Williams F1 Team Physio, at the 2013 Brazilian GP

Photo by: Sutton Images

Rivola ayrıca Aprilia'nın, Vinales ile çalışması için bir spor psikologu ile anlaştığını da açıkladı. Vinales daha önce bunu reddetmişti.

Rivola, "Maverick çok cesur oldu."

"Bu iki desteğin gelmesiyle birlikte onu geçmişte belirli durumlara sokan şeylerin tekrar yaşanmasını engellemek istiyor."

"Bu çalışmaların çok olağan olduğu bir dünyadan [F1] geliyorum."

"Maverick'in olabilecek en iyi zihniyette olmasını istiyoruz ki böylece sürüşüne odaklanabilsin. Onun hiçbir türden dikkat dağınıklığı yaşamasını istemiyoruz."

"Artık test sırasında odağını kaybetmemek daha kolay. Ancak yarışlar başlayacak ve padok açılacak."

"Onu doğru hedefte tutmayı denemeliyiz. Bunu ilk olarak o istiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"
Önceki haber

Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"
Yorumları görüntüle
Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Austin asfaltı bir kez daha yenileniyor
MotoGP

Austin asfaltı bir kez daha yenileniyor

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi" Misano GP
MotoGP

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek" Aragon GP
MotoGP

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek"

Maverick Viñales Daha fazlası
Maverick Viñales
Analiz: 2022 Aprilia motosikletindeki güncellemeler Sepang Ocak Shakedown
MotoGP

Analiz: 2022 Aprilia motosikletindeki güncellemeler

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor" Jerez Kasım testi
MotoGP

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün” Valensiya GP
MotoGP

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”

Aprilia Racing Team Daha fazlası
Aprilia Racing Team
Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı
MotoGP

Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı Sepang Şubat Testi
MotoGP

MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı

Espargaro: "Yarış direktörünün hatası, sıralama turlarını mahvetti" Valensiya GP
MotoGP

Espargaro: "Yarış direktörünün hatası, sıralama turlarını mahvetti"

Son Haberler

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı
MotoGP MotoGP

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı

Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "2022 Yamaha ile zaman turu anlamında sınıra geldim"

Marquez, istediği hissi yakalayamasa da testlerden mutlu ayrılıyor
MotoGP MotoGP

Marquez, istediği hissi yakalayamasa da testlerden mutlu ayrılıyor

Mandalika MotoGP testi 3. gün: Espargaro testleri zirvede tamamladı
MotoGP MotoGP

Mandalika MotoGP testi 3. gün: Espargaro testleri zirvede tamamladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.