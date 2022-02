Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı

Vinales, Steiermark GP'de M1'in motoruna kasten zarar vermeye çalıştığı anlaşıldığı bir olayın ardından Ağustos ayında Yamaha tarafından gönderildi ve Aprilia'ya katıldı.

2022'de RS-GP ile ilk tam zamanlı sezonuna hazırlanan Aprilia, bir "çalışma grubu" kurarak dokuz kez MotoGP yarış galibinden en iyisini çıkarmaya çalışıyor.

Bunun bir parçası olarak da Vinales'in antrenmanlarına yardımcı olması için, iki F1 dünya şampiyonluğunu kazandığı 2005 ve 2006'da Alonso'yla çalışan Maganzi ile anlaşıldı.

Antrenör ayrıca, eski Ferrari sürücüsü Felipe Massa ve 2012 İspanya GP kazananı Pastor Maldonado ile çalışmıştı.

Özel olarak Autosport'a konuşan Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Evet Vinales'in menajeriyle beraber, ondan en iyisini almak için bir çalışma grubu kurmaya karar verdik."

"Fabrizio, Fernando'nun Renault'daki galibiyet döneminde onunla beraberdi. Bir antrenör olarak çok fazla tecrübesi var." dedi.

Pastor Maldonado, Williams, and Fabrizio Maganzi, Williams F1 Team Physio, at the 2013 Brazilian GP

Photo by: Sutton Images