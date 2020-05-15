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MotoGP / Son dakika

Aprilia ve KTM, motoru geliştirmeye devam edebilecek

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Aprilia ve KTM, motoru geliştirmeye devam edebilecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 May 2020 11:34

Aprilia ve KTM'ye MotoGP motorlarını Haziran sonuna kadar geliştirmeye devam etmeleri için özel izinler aldılar.

Tüm üreticilerin motorları, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle maliyet tasarrufu yapabilmek için Mart ayı başında dondurulmuştu.

Testlerde dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan Aprilia, Grand Prix Komisyonu'ndan, yeni motoru 2020 sezonunun başlayacağı Temmuz ayındaki Jerez yarışına kadar geliştirmeyi talep eti. Bu sayede dayanıklılık sorunlarını çözmek istiyordu.

Bununla birlikte imtiyaza sahip olan üreticiler Aprilia ve KTM, şimdi motorlarını 29 Haziran'a kadar geliştirebilecekler.

Honda, Yamaha, Suzuki ve Ducati, kısaltılmış 2020 sezonu ve 2021 sezonu boyunca aynı motoru kullanmak zorunda kalacaklar.

Ayrıca takvimin daha kısa olması nedeniyle, dört imtiyazlı olmayan üreticinin bu yıl imtiyaz alamayacağına yer verildi.

Normal şartlarda, bir tam sezonda ilk üç sıra alınmazsa üreticiler imtiyaz alabiliyorlar, bu da sınırsız motor gelişimi, sezonda ekstra motor kullanımı ve ekstra özel davet (normalde olan 3 yerine 6) hakkı veriyor, ki Suzuki de kötü geçen 2017 sonrasında bu haklara sahipti.

Ancak, Aprilia ve KTM bu imtiyaz haklarını kazanabilmek için 6 imtiyaz puanı almaları gerekiyor (bu da 3-2-1 sıralaması içerisinde ilk üç sıraya göre alınıyor). Bu sene alınan herhangi bir taviz puanı 2 yıl boyunca geçerli olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Aprilia Racing Team Gresini
Editör Jamie Klein

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