Aprilia, tamamen kaybolduğu için gelişimini gösteremedi

Espargaro yeni RS-GP ile güçlü bir kış dönemi geçirmesinin ardından geçen hafta içinde gerçekleştirilen iki test seansında da ilk 10 içerisinde yer almıştı.

Ancak cuma günkü antrenmanlardan itibaren yaşanan farklı sorunlarla Aprilia biraz yolunu kaybetti ve Espargaro sıralamalarda ancak 17. olabildi.

Bunun üzerine Aprilia, Sepand ve Katar testlerindeki ayarlara daha yakın ayarlar yaptı. Espargaro yarış içerisinde daha güçlü hissettiğini söyledi 3 tur sonra kaza yaptı.

Espargaro, "Hafta sonunda motosikleti ayarlarken yolumuzu kaybettik ve pazar sabahki ısınma seansında bir şeyler bulduk."

"Motosikleti tamamen değiştirdik ve Malezya ve Katar'da sürdüğümüze çok yakın bir motosiklete döndük. Isınma turunda çok güçlü hissettim ancak yarışta iyi bir kalkış yapamadım."

"Gerçekten iyi hissettim ve belki biraz endişeliydim. Geçiş yapmaya çalıştım, Oliveira ve Petrucci'den çok daha güçlü hissediyordum. Biraz aceleci davrandım, hata yaptım ve düştüm." dedi.

Motorsport.com'un Jerez'de ikinci yarış olmasının önemli olup olmayacağı sorması üzerine Espargaro, "Keşke hemen yarış Jerez'de sürüş yapabiliyor olsaydım çünkü gösterdiğimiz performans gerçek değildi."

"Motor freni ve debriyaj sorunlarıyla tam olarak kaybolduk. Ancak bu sıcak koşullarda Aprilia ile pist üstünde gösterebileceğim performans ve seviye ile, ilk 10 - 15 için değil podyuma çok yakın olabileceğimden eminim." cevabını verdi.

Jerez'deki ikinci yarış öncesinde Espargaro, cuma günü büyük ölçüde cumartesi günü için hız bulmaya çalışacağını söyledi.

Espargaro, "Cuma günü en başından itibaren bizim için en önemlisi tek turda hızı bulmaya odaklanmak olacak. İyi performansa sahip olabileceğimi, yarışta fiziksel açıdan güçlü olabileceğimi biliyorum. Ancak gridde pole pozisyonuna daha yakın olmaya çalışmalıyız."

"Aprilia'nın hızlanması en güçlü noktası olmadığı için çok zorlanıyoruz. Bu yüzden ilk tura 15. sıradan başlayınca yarış içerisinde geçiş yapmak çok zor oluyor." dedi.