Aprilia sürücüsü Savadori, Avusturya'daki kaza sonrası ameliyat oldu

Pazar günkü Red Bull Ring yarışında KTM ile piste çıkan Dani Pedrosa, yarışın henüz üçüncü turunun üçüncü virajında kaza yapmış ve motosikleti yarış pistinin üzerinde kalmıştı.

Savadori o noktada Pedrosa'nın motosikletini görmedi ve viraj çıkışında hızlanarak KTM motosikletine çarptı. Temasın etkisiyle Savadori ileri doğru fırlarken, her iki motosiklet de hasar aldı.

Pedrosa olaydan yara almadan kurtulurken, hakemler olay yerini temizlemek adına yarışı kırmızı bayrakla durdurdular.

Savadori çok iyi değildi ve bir sedye yardımıyla dışarı taşındı. Yapılan tetkiklerde ayak bileğinde bir kırık tespit edildi ve ardından da başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu hafta sonu aynı pistte yapılacak ikinci yarışı kaçıracak.

Bike of Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini after his crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takımdan yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Lorenzo Savadori bu öğleden sonra Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma'da ameliyat oldu."

"Ameliyat mükemmel derecede başarılı oldu ve sürücü, en kısa sürede yarışlara geri dönebilmek için hemen iyileşme sürecine başlayacak."

Aprilia, Savadori'yi ay sonunda yapılacak Silverstone'daki Britanya GP'sinde yeniden pistte görmeyi umuyor.

İtalyan takım ayrıca Avusturya GP'de Savadori'nin yerini kimin alacağından bahsetmedi, ancak eski Ducati sürücüsü ve şu anki Aprilia test sürücüsü Andrea Dovizioso'nun gride geri dönüşüne kapı açılmış oldu.