Aprilia sürücüsü Savadori, Avusturya'daki kaza sonrası ameliyat oldu

Pazar günkü Red Bull Ring yarışında KTM ile piste çıkan Dani Pedrosa, yarışın henüz üçüncü turunun üçüncü virajında kaza yapmış ve motosikleti yarış pistinin üzerinde kalmıştı.

Savadori o noktada Pedrosa'nın motosikletini görmedi ve viraj çıkışında hızlanarak KTM motosikletine çarptı. Temasın etkisiyle Savadori ileri doğru fırlarken, her iki motosiklet de hasar aldı.

Pedrosa olaydan yara almadan kurtulurken, hakemler olay yerini temizlemek adına yarışı kırmızı bayrakla durdurdular.

Savadori çok iyi değildi ve bir sedye yardımıyla dışarı taşındı. Yapılan tetkiklerde ayak bileğinde bir kırık tespit edildi ve ardından da başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu hafta sonu aynı pistte yapılacak ikinci yarışı kaçıracak.

Bike of Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini after his crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images