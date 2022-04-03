Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"
Aleix Espergaro, takıma katıldığından bu yana "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için Arjantin Grand Prix'sinde Aprilia ile ilk pole'ünü almaktan "gururlu" olduğunu söyledi.
İspanyol sürücü, Termas de Rio Hondo'daki sıkışık cumartesi gününde güçlü bir forma sahipti ve sıralamada 0.151 saniye ile pole almadan önce, ikinci antrenmanlarda Aprilia'nın dublesine liderlik etti.
Espergaro, böylece MotoGP'deki üçüncü pole'ünü aldı ve bu onu, modern dönemdeki üç farklı motosikletle sıralamada birinci olan ilk sürücü yapıyor (Forward Yamaha ile Assen 2014, Suzuki ile Barselona 2015, Aprilia ile Rio Hondo 2022).
Espergaro, 2017'de Aprilia'ya katıldığından bu yana takımın gridin arkasından yükselmesine yardım etti ve Arjantin'deki pole'ün, çabalarından ötürü İtalyan markaya "hediyesi" olduğunu söyledi.
Espergaro, cumartesi günü, "Çok mutluyum, özellikle başardıklarımızdan gururluyum."
"Bu Aprilia ile 6. sezonum ve ne kadar yol katettiğimizi, ne kadar süredir acı çektiğimizi biliyorum."
"Bu yüzden, en azında bugün dünyadaki en hızlı motosiklet olduğumuzu kanıtlamak beni mutlu eden bir şey."
"Bu çok önemli değil çünkü puanlar yarışta gelecek ama bir sürücü için bu hızı hissetmek, en hızlısı olduğunu hissetmek her zaman harika."
"Bu Aprilia için ilk pole'üm, çok güzel bir an. Bu nedenle, bunu MotoGP projesindeki herkese -sadece pisttekilere değil, Noale'dekilere de- adamak istiyorum."
"Çok mutluyum ve bu, Aprilia'daki herkese hediyem." dedi.
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Espergaro, Pazar gününün 25 turluk grand prix'si için en güçlü yarış temposuna sahip sürücülerden biri ama bugün MotoGP'deki ilk galibiyeti için mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda, "ayaklarının yere basması" gerektiğini söyledi.
Espergaro, "Özellikle motosiklette sert ön lastik ile çok iyi hissettim."
"Geç frenleyebiliyorum ve virajlarda çok yüksek hızda kalabiliyorum. Yani motosiklet çok iyi çalıştı."
"Yarış temposu oldukça güçlü ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu sadece cumartesi ve bu özel bir GP çünkü sadece bir gün antrenman yapıldı."
"Analiz edecek çok fazla şeyimiz var ve ısınma daha uzun. Pole pozisyonu öz güvenim için ekstra bir destek oldu ve yarışta elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"Sadece ilk turdan zorlamalıyım, lastik tüketimi oldukça iyi ve tempomuz güçlü. Bu yüzden sadece olabildiğinde rahat olmam ve elimden gelenin en iyisini yapmam lazım." dedi.
Takım arkadaşı Maverick Vinales, sıralamada beşinci olarak -marka ile en iyi grid sıralaması- Aprilia'nın gücünü destekledi.
Motosiklet ayarı ve Endonezya'daki ısınmada ön taraftaki hissiyle önemli bir adım atan Vinales, bunu Arjantin'e taşıdı ve yarışta her ne olursa olsun mutlu olacağını söyledi.
Vinales, "Mandalika'daki ısınmada büyük bir adım attık ve Arjantin'deki ilk turda da aynı hissi aldım. Birinci antrenmanın başında tutuş çok daha az olsa bile ön tarafta Endonezya'dakiyle aynı hissettim."
"Ön tarafta bu hissi korumak önemliydi."
"Kesinlikle ileri bir adım attık ve genel olarak motosiklette iyi hissettim."
"Tek tur üzerine hâlâ çalışmamız lazım. Benim için çok zor çünkü daha fazla güvene ihtiyacım var. Daha fazla sınırı zorlamalıyım ve buna hâlâ sahip değilim."
"Ancak ritimden çok mutluydum ve yarış için çok heyecanlıyım."
"İyi bir yarış olabileceğini biliyoruz ama kötü bile olsa çok mutluyum çünkü ilerleme kaydediyoruz. Yani açıkçası çok mutluyum." dedi.
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