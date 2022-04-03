Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"

İspanyol sürücü, Termas de Rio Hondo'daki sıkışık cumartesi gününde güçlü bir forma sahipti ve sıralamada 0.151 saniye ile pole almadan önce, ikinci antrenmanlarda Aprilia'nın dublesine liderlik etti.

Espergaro, böylece MotoGP'deki üçüncü pole'ünü aldı ve bu onu, modern dönemdeki üç farklı motosikletle sıralamada birinci olan ilk sürücü yapıyor (Forward Yamaha ile Assen 2014, Suzuki ile Barselona 2015, Aprilia ile Rio Hondo 2022).

Espergaro, 2017'de Aprilia'ya katıldığından bu yana takımın gridin arkasından yükselmesine yardım etti ve Arjantin'deki pole'ün, çabalarından ötürü İtalyan markaya "hediyesi" olduğunu söyledi.

Espergaro, cumartesi günü, "Çok mutluyum, özellikle başardıklarımızdan gururluyum."

"Bu Aprilia ile 6. sezonum ve ne kadar yol katettiğimizi, ne kadar süredir acı çektiğimizi biliyorum."

"Bu yüzden, en azında bugün dünyadaki en hızlı motosiklet olduğumuzu kanıtlamak beni mutlu eden bir şey."

"Bu çok önemli değil çünkü puanlar yarışta gelecek ama bir sürücü için bu hızı hissetmek, en hızlısı olduğunu hissetmek her zaman harika."

"Bu Aprilia için ilk pole'üm, çok güzel bir an. Bu nedenle, bunu MotoGP projesindeki herkese -sadece pisttekilere değil, Noale'dekilere de- adamak istiyorum."

"Çok mutluyum ve bu, Aprilia'daki herkese hediyem." dedi.