Aprilia son test öncesinde 2023 MotoGP renk düzenini tanıttı
Aprilia, 2023 yılında yarışacağı renk düzenini tanıtan takımlara katıldı.
2022 MotoGP sezonu, Aprilia'nın modern MotoGP dönemindeki ilk galibiyetini aldığı çarpıcı bir yıldı.
Özellikle Aleix Espargaro, peşpeşe güçlü sonuçlar aldığı sezonda, şampiyonluk için mücadele etti ve sonunda sezonu 53 puan geride dördüncü bitirdi.
Espargaro, yıl boyunca toplam altı podyum alırken, Aprilia ile ilk tam sezonunu geride bırakan Vinales, üç podyum aldı ve sezonu 11. sırada noktaladı.
İkili yeni sezonda Aprilia fabrika takımı adına yarışmaya devam edecek ve her ikisi de geçen ayki Sepang testinde sağlam performanslar sergilediler.
Aprilia, bu hafta sonu Portimao'da yapılacak iki günlü son sezon öncesi testinin hemen öncesinde yeni motosikletinin renk düzenini tanıttı.
Motosiklet, büyük oranda siyah renge sahip ve ayrıca Aprilia'nın renklerini taşıyor.
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
RNF Racing'in bu yıl Aprilai motosikletine geçmesiyle, yeni sezonda griddeki Aprilia sayısı dörde yükselecek.
Bu, Aprilia'nın 2015'te MotoGP'ye dönmesinden bu yana ilk kez müşteri takımına sahip olacağı anlamına geliyor.
RNF, 2023 için kendi renk düzenini 16 Mart'ta tanıtacak. Diğer tüm takımlar ise renk düzenlerini tanıttılar.
Testler 11 Mart Cumartesi günü TSİ 12:30'da başlayacak ve TSİ 20:30'a kadar sürecek.
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