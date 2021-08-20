Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Yamaha cuma günü yaptığı açıklamada geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinden men edilen Vinales'in kontratının feshedildiğini ve sezonun kalan kısmında kendileriyle yarışmayacağını duyurdu.

Vinales, Steiermark Grand Prix'sinin son turlarında YZR-M1'in motorunu kasten patlatmaya çalışmıştı ve bunun üzerine Avusturya GP'ye katılmayacağı açıklandı.

Vinales ve Yamaha, normalde 2022 için anlaşmaya sahipti fakat taraflar anlaşarak bu kontratı 2021 sonunda feshetmeye karar verdiler. Fakat taraflar bugün itibariyle yollarını ayırmış durumdalar.

Vinales, 2022 sezonu için Aprilia ile resmi sözleşmeyi imzaladı ve bu sayede gelecek yıl takıma katılacak.

Taraftarların kontratı erkenden feshetme kararı, Vinales'i istediği şeyi yapma konusunda özgür bırakıyor ve Aprilia ile 2021 sezonunda yarışmasını mümkün kılıyor.

Aprilia'ya yakın bazı kaynaklar Motorsport.com'a, Aprilia'nın motor sporları departmanının CEO'su Massimo Rivola'nın mümkün olan en kısa sürede takıma katılmasını istediğini doğruladılar.

Vinales mantıken, sezon sonunda koltuğunu kaybedecek olan Lorenzo Savadori'nin yerini alacak.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'sinin yakınlığı göz önüne alındığında Vinales'in bu yarışa katılması zor görünüyor. Yeni takımıyla bazı testler yapmasının ardından Vinales'in Aragon'da Aprilia ile yarışması sürpriz olmayacağa benziyor.

Yamaha bugün Vinales'in yerini Britanya'da Cal Crutchlow'un alacağını açıklamıştı. Petronas SRT'de ise Franco Morbidelli'nin yerini Jake Dixon alacak.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images