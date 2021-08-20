Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak
MotoGP / Avusturya GP Haberler

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Aprilia, Maverick Vinales'in kendileriyle ilk yarışına bu sezon çıkmasını istiyor.

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Yamaha cuma günü yaptığı açıklamada geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinden men edilen Vinales'in kontratının feshedildiğini ve sezonun kalan kısmında kendileriyle yarışmayacağını duyurdu.

Vinales, Steiermark Grand Prix'sinin son turlarında YZR-M1'in motorunu kasten patlatmaya çalışmıştı ve bunun üzerine Avusturya GP'ye katılmayacağı açıklandı.

Vinales ve Yamaha, normalde 2022 için anlaşmaya sahipti fakat taraflar anlaşarak bu kontratı 2021 sonunda feshetmeye karar verdiler. Fakat taraflar bugün itibariyle yollarını ayırmış durumdalar.

Vinales, 2022 sezonu için Aprilia ile resmi sözleşmeyi imzaladı ve bu sayede gelecek yıl takıma katılacak.

Taraftarların kontratı erkenden feshetme kararı, Vinales'i istediği şeyi yapma konusunda özgür bırakıyor ve Aprilia ile 2021 sezonunda yarışmasını mümkün kılıyor.

Aprilia'ya yakın bazı kaynaklar Motorsport.com'a, Aprilia'nın motor sporları departmanının CEO'su Massimo Rivola'nın mümkün olan en kısa sürede takıma katılmasını istediğini doğruladılar.

Vinales mantıken, sezon sonunda koltuğunu kaybedecek olan Lorenzo Savadori'nin yerini alacak.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'sinin yakınlığı göz önüne alındığında Vinales'in bu yarışa katılması zor görünüyor. Yeni takımıyla bazı testler yapmasının ardından Vinales'in Aragon'da Aprilia ile yarışması sürpriz olmayacağa benziyor.

Yamaha bugün Vinales'in yerini Britanya'da Cal Crutchlow'un alacağını açıklamıştı. Petronas SRT'de ise Franco Morbidelli'nin yerini Jake Dixon alacak.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak

Önceki haber

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

8 s
2
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

9 s
3
Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

4 s
4
MotoGP

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

39 dk
5
Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

1 s
Son Haberler
Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor
MOTOGP

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

39dk
Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak
MOTOGP

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak

7 s
Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
MOTOGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

11 s
MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti
MOTOGP

MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti

19 Ağu 2021
Valentino Rossi baba oluyor
MOTOGP

Valentino Rossi baba oluyor

18 Ağu 2021
Son Videolar
MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak 02:26
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı 07:36
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı

MotoGP Start Gridi: Avusturya GP 00:41
MotoGP
14 Ağu 2021

MotoGP Start Gridi: Avusturya GP

MotoGP: Yamaha, Vinales'i Avusturya GP'den çekti  02:25
MotoGP
14 Ağu 2021

MotoGP: Yamaha, Vinales'i Avusturya GP'den çekti 

MotoGP: Tech 3 KTM 2022 kadrosunu açıkladı 00:44
MotoGP
11 Ağu 2021

MotoGP: Tech 3 KTM 2022 kadrosunu açıkladı

Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Yamaha, Vinales'in Britanya GP'ye katılmasına izin vermeyecek Avusturya GP
MotoGP

Yamaha, Vinales'in Britanya GP'ye katılmasına izin vermeyecek

Darryn Binder, Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek
MotoGP

Darryn Binder, Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor Avusturya GP II
MotoGP

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor
MotoGP MotoGP

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Son Haberler

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor
MotoGP MotoGP

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak
MotoGP MotoGP

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
MotoGP MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti
MotoGP MotoGP

MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.