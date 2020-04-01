Aprilia patronu Iannone'nin aldığı "saçma" yasağı eleştirdi

Iannone, geçen yılın Kasım ayında gerçekleştirilen Malezya Grand Prix'sinde alınan iki idrar örneğinin pozitif çıkması sonrasında, doping yaptığı gerekçesiyle FIM sürücü lisansı askıya alınmıştı.

Haftalar boyunca devam eden görüşmelerin ardından Iannone hakkında nihai karar verildi ve çarşamba sabahı 18 ay süreyle sürücü lisansının askıya alındığı açıklandı.

Iannone bu karara, Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz edeceğini doğruladı.

Aprilia tarafından yayınlanan açıklamada Rivola, geçmişte benzer durumlarda cezanın iptal edilebildiğini ve bu yüzden kararın iptal edileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Rivola, "Andrea'ya verilen ceza hakkında alınan karar bizi şaşkına çevirdi, ama onun motivasyonu bizi tatmin etti."

“Yargıçlar, Andrea'nın iyi niyetli inancı fark ettiler ve ilacın kontamine gıdalardan geldiğini onayladılar. Bu nedenle, verilen ceza herhangi bir anlam ifade etmiyor."

"Hakimler tarafından belirtilen nedenler sebebiyle Andrea, -kontamine nedeniyle- diğer sporculara her zaman yapıldığı gibi beraat ettirilmeliydi."

“Ama bu tablo, bizi çok hızlı gerçekleşmesini umduğumuz temyiz için çok umutlu hale getiriyor. Andrea'nın Aprilia RS-GP'ye binmesini istiyoruz. Bu hikayede sonuna kadar yanında olacağız ve onu temyize gittiğinde destekleyeceğiz." dedi.

Rivola daha önce, Iannone'nin uzun vadeli bir ceza alması halinde Aprilia ile olan ilişkisinin sona ereceğini söylüyordu.