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MotoGP / Son dakika

Aprilia motorunu geliştirmeye devam etmek istiyor

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Aprilia motorunu geliştirmeye devam etmek istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Franco Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 May 2020 18:39

Motorsport.com, Aprilia takımının MotoGP'nin bu yıl koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlerinden birisi olan motor dondurma kuralından muaf tutulmasını istedi.

Aprilia'nın 2020 motosikletinde 75 derecelik dar açılı bir güç ünitesi yerine tıpkı Honda, Ducati ve KTM'nin kullandığı tarzda 90 derecelik bir V4 bulunuyor.

Noale merkezli marka, geçen ay COVID-19 krizinin ekonomik etkisini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 2021'in başına kadar tüm motor ve aero gelişiminin yasaklanmasından ötürü yeni motorda çalışma şansını kaybetti.

Normal şartlarda, imtiyaz hakkı bulunduğu için Aprilia ve KTM yıl boyunca motorlarını güncelleyebilirdi, ancak bunun yerine artık Mart ayının başında onaylanan motor versiyonuna bağlı kalmaları gerekiyor.

Ancak Motorsport.com, Aprilia'nın Temmuz ayında Jerez'de başlaması planlanan 2020 sezonuna başlayıncaya kadar motorun gelişimine devam etmeyi istediğini öğrendi.

Aprilia'nın yeni motordaki sorunlar nedeniyle Katar testinde uzun sürüşler yapamamasının ardından, motorun performansı üzerinde değil motorunun dayanıklılığı üzerinde çalışmak istediği anlaşılıyor.

Honda ve Ducati geçmişte, motorun dayanıklılığı üzerinde çalışabilmeleri için motor dondurma kurallarından muaf tutulmuşlardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Jamie Klein

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