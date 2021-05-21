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Dovizioso, Aprilia ile MotoGP testi yapmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Aprilia, 15 kez MotoGP yarış galibi Andrea Dovizioso'yla yaptıkları testlere 2021'in kalanında da devam edeceklerini açıkladı.

Dovizioso, Aprilia ile MotoGP testi yapmaya devam edecek

2021'de Ducati fabrika takımında yerini kaybeden Dovizioso, 2021 yılında yarışmaya bir yıl ara verdi ve gelecek sezon MotoGP'ye tam zamanlı olarak dönmek için hazırlanıyor.

Dovizioso, geçtiğimiz ay Aprilia'nın RS-GP motosikletiyle Jerez'de testlere katılmak için anlaşma yapmıştı ve sonrasında da Mayıs başında Mugello'da ikinci bir test yapılacaktı ancak yağmurlu hava koşulları nedeniyle testte aksaklıklar olmuştu. 

Üç kez MotoGP şampiyona ikincisi, Aprilia'yla ilerleyen zamanlardaki testler hakkında daha konuşmadıklarını dile getirse de, Aprilia, 2021'in kalanında da Dovizioso'nun ''birçok test yapmaya'' devam edeceğini açıkladı.

Dovizioso, 23-24 Haziran tarihlerinde, Aleix Espargaro ve Lorenzo Savadori'nin yanında Misano'da RS-GP'yle sürüş yapacak.

Dovizioso, ''Mugello'da kuru zemin koşullarında test yapamadığım için, Aprilia'nın benden, Jerez'de başladığımız işe devam etmemi ve motosikleti geliştirmek için katkı sağlamamı istemesinden memnun oldum.''

''Bence, bu iki taraf için de yararlı olacak. Ben, 2022'deki muhtemel dönüşüm için MotoGP motosikletiyle antrenmanlarıma devam edebileceğim ve Aprilia da ilginç olabileceklerini düşündükleri bilgilere erişebilecek.''

''Bu yüzden, daha fazla test yapma kararı aldık.'' dedi.

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia

Photo by: Aprilia Racing

Aprilia teknik direktörü Romano Albesiano ise şunları ekledi: ''RS-GP projemiz geçtiğimiz yıl çok büyük bir değişiklikten geçti ve artık gelişim konusunu zorlayabiliriz.''

''2021'in ilk bölümü çok olumlu geçti ve çok belirgin gelişimler gördük.''

''Şimdi de Andrea'yla çalışma planı ayarlayabilmemiz, bu gelişimi hızlandırabilmek ve sağlamlaştırabilmek açısından harika bir fırsat.''

''İlk iki testimizde, artık daha derinine inebileceğimiz birçok soruna değindik ve bu genç projemizden en iyi performansı almaya çalıştık.''

Dovizioso, daha önce Aprilia'yla test yapmanın bu yılki planları arasında olmadığını söylemişti.

Aprilia, güncellemiş oldukları RS-GP sayesinde 2021 yılına güçlü başlamanın tadını çıkarıyor. Espargaro 35 puanla birlikte 7. sırada ve kaza yapıp yarış dışı kaldığı Fransız GP'si dışındaki her yarışta ilk 10'a girebildi.

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