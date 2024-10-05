Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Maverick Vinales ve takımı Aprilia, İspanyol sürücünün Cumartesi günü Motegi'de hayal kırıklığı yaratan ilk turu için zıt açıklamalar yaptı.

Vinales'in Japonya Grand Prix'sinde gridde üçüncü sırada yer almasının ardından Aprilia için umutlar yüksekti. Ancak sprint yarışının ilk virajında birkaç sıra kaybedince bu umutlar yıkıldı ve ardından dokuzuncu sırada eve döndü.

Vinales, sadece start için devrede kalması gereken tekerlek kaymasını önleme sistemine atıfta bulunarak, “İyi başladım ama ön sürüş yüksekliği cihazı ilk frenleme bölgesinde devreden çıkmadı.”

“Gazı açtığımda ön teker havaya kalktı ve birçok pozisyon kaybettim. İlk turda aptal gibi göründüm.”

“Ondan sonra, dürüst olmak gerekirse, öndekilerle birlikte gidecek tempoya sahip değildim.” diye açıkladı.

Ancak, bir Aprilia sözcüsü Motorsport.com'a sistemin arızalanmadığını ve Vinales'in yeterince sert fren yapmamasından kaynaklandığını söylemekten çekinmedi.

Sözcü, motosikleti standart yüksekliğine geri getirmek ve tüm sürücü destek sistemlerini etkinleştirmek için ilk virajda sert fren basıncının gerekli olduğunu açıkladı.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İyi sıralamaların ardından kötü başlangıçlar nedeniyle hayal kırıklığı yaratan yarışlar, Vinales'in son yıllardaki kariyerinin düzenli bir özelliği oldu.

Aprilia'nın sefaleti, Aleix Espargaro'nun 15. olarak sıralandıktan sonra bitime üç tur kala düşmesiyle daha da arttı.

Sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerine yarışan Trackhouse ikilisi Raul Fernandez ve Lorenzo Savadori sırasıyla 11. ve 17. oldular, yani Vinales İtalyan markasının sprintte puan alan tek ismi oldu.

2024 sezonunun başında Amerika Grand Prix'sini kazanan Vinales, bu sezondan sonra Aprilia'dan KTM'ye geçecek.

Sürücü Perşembe günü yaptığı açıklamada performansında bir sorun olmadığını ve Aprilia'nın Teksas başarısından bu yana yaşadığı sıkıntıların teknik kaynaklı olduğunu iddia etti.

Bu arada Aprilia, sezon sonunda teknik direktörü Romano Albesiano'yu kaybedecek. Albesiano, takımda geçirdiği 11 yılın ardından Honda'ya geçecek ve eski KTM teknik patronu Fabiano Sterlacchini onun yerini alacak.