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MotoGP / Son dakika

Aprilia, Misano'da test yapacak

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Aprilia, Misano'da test yapacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Haz 2020 12:31

Aprilia MotoGP takımı, koronavirüs krizinden sonra ilk kez önümüzdeki hafta Misano'da test yapacak.

Avrupa genelinde COVID-19 ile ilgili sert kısıtlamalar kaldırılmaya başladı ve yarış pistleri, hem pist günleri hem de özel testler için kapılarını açmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta KTM takımı, Pol Espargaro ve Dani Pedrosa ile Şubat ayındaki Katar testinden bu yana ilk kez test düzenledi. İki gün süren test Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde yapıldı.

Aprilia ise 10-11 Haziran'da, test sürücüsü Bradley Smith ile San Marino Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Misano'da iki günlük özel bir test gerçekleştirecek.

İtalyan üretici ay sonunda yine test sürücüsü Smith ve takımın yarış sürücüsü Aleix Espargaro ile birlikte bir test daha yapacak.

Motorsport.com, Ducati'nin de bu tarihler için Misano'yu kiraladığı ve Aprilia ile KTM'in de o testte yer alacağını öğrendi.

Sadece Aprilia ve KTM, özel kurallar altında olmalarından dolayı, yarış sürücüleri ile özel testlerde sürüş yapma fırsatı yakalayabilecek.

Resmi testin ise 19 Temmuz'da Jerez'de yapılacak olan 2020 sezonunun açılış yarışından önceki Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro , Bradley Smith
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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