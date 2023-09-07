Aprilia: "Marquez ya da Quartararo boşta olsa bile onlara ihtiyacımız yok"

MotoGP sürücü pazarı, Honda ve Yamaha'nın eski dünya şampiyonlarının mevcut mutsuzluğuna bağlı ve onlar için Misano'daki Pazartesi testi, mevcut takımlarında kalıp kalmayacaklarına karar vermeden önce çok önemli bir karar anı olacak.

Marquez ve Quartararo'nun şu anki takımlarıyla gelecek yıl için sözleşmeleri bulunuyor ancak ayrılmak isteyebilecekleri yönündeki söylentilere rağmen uçuşa geçen Aprilia bunları pek dikkate almıyor.

Aleix Espargaro geçtiğimiz hafta sonu Katalonya Grand Prix'sini takım arkadaşı Maverick Vinales'in önünde kazandı ve Aprilia böylece MotoGP'deki ilk dublesini yapmış oldu.

GPOne'a konuşan Teknik Direktör Romano Albesiano, "Motosiklet olgunlaştı ve takım da öyle. Kısa vadede planlarımızda bu yok."

"Harika dört sürücümüz var, Aleix ile birlikte geliştik. Olgunluk ve takımla çalışma konusunda kendini geliştirdi. Bu size bir sürücünün ne kadar gelişebileceği hakkında fikir veriyor."

"Örneğin, bu evrimi zaten çok yüksek bir seviyede olan Maverick'e uygularsam ve belki de tutarlılığı gibi bazı yönlerini geliştirirse, çılgın potansiyele sahip bir sürücüden bahsediyoruz demektir."

"Bir arkadaş ve hayran olarak konuşuyorum - Aleix böyle devam etmek istediği ve güçlü olduğu sürece Aprilia'da onun için bir motosiklet var." dedi.

Espargaro, "Takım arkadaşınızla iyi bir ilişkiye sahip olmak kolay değil. Aynı şey Maverick için de geçerli. Ondan çok şey bekliyorum, şu ana kadar gördüğümüzden çok daha fazlasını, ki bu zaten çok fazla. Bir adım daha atabilir." dedi.

Albesiano, sadece kendi sürücülerinden değil uydu takımı RNF'nin sürücülerinden de büyük beklentilere sahip.

Albesiano, "Miguel Oliveira harika bir sürücü. Bugüne kadar yaşadığı şanssızlıklar olmasaydı nerede olurdu bilmiyorum."

"Bir şans doğar doğmaz öne geçiyor. O zaman harika bir zekası ve yaklaşımı var."

"Raul Fernandez'i de seviyorum çünkü muazzam bir yeteneği var ve sadece desteğe, sakinliğe, ona inanan bir şirkete ihtiyacı var. Biz o şirketiz."

"Ona büyümesi ve çok yüksek olduğuna inandığımız değerini göstermesi için bolca zaman vereceğiz."

"Marquez ya da Quartararo serbest kalırsa, onlara özellikle ihtiyacımız olduğunu söyleyemem." dedi.