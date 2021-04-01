Aprilia, Katar'da sezon öncesi performansını kanıtladığı için mutlu

Aprilia, KTM ile birlikte 2021 MotoGP sezonuna yeni bir motorla başlamasına izin verilen iki üreticiden bir tanesi ve markanın yeni RS-GP'si, önceki versiyona göre tüm alanlarda gelişmiş gibi görünüyor.

Espargaro, Katar'da gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı, lider Maverick Vinales'in sadece 5.9 saniye ardında yedinci sırada görerek, 2020 sezonundaki en iyi sonucunu daha şimdiden geçmiş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, yarışta yeni motosikletle ilgili ne öğrendiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Açıkçası mutluyum. Sağlam bir yarış oldu ve sezon öncesi testindeki performansımızın şaka olmadığını, her zamankinden daha iyi olduğumuzu ve en iyi sürücülerle savaşabileceğimizi gösterdi."

“Ne yazık ki özellikle yarışın başlangıç kısmıyla ilgili öğrenmemiz gereken pek çok şey var. Dolu depoyla biraz zorlandım, bu yüzden oldukça fazla sıra kaybettim."

"Sonrasında yarışın orta kısmında birçok sürücüyü geçmeyi başardım ve sonra [Joan] Mir ile ana gruba yükseldik. Fakat oraya vardığımızda, artık ön lastiğim kalmamıştı."

“Ancak genel hissiyat iyi ve bir sonraki yarış için daha hazır olacağımızı düşünüyorum."

"Bu sadece ilk yarış ve bu sezon her yarışta puan kazanmak çok önemli olacak. Bence bu iyi bir başlangıç."

Espargaro, RS-GP'nin durabilme gücünden ve hızlanmasından memnundu, ancak bir ani akımla bile beklediği kadar üst düzey güce sahip olmadığını itiraf etti.

"Motosikletin frenlemede iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve yere basma gücü sayesinde iyi bir hızlanmaya sahip olduğunu hissedebiliyorum."

“Maalesef, beşinci ve altıncı viteste beklediğimden daha fazla zorlandım çünkü yalnız olduğumda çok hız kaybediyorum. Düzlüklerde epey vakit kaybettim."

"Genel anlamda baktığımızda, bu motosikletin rekabetçi olduğunu düşünüyorum ve tüm yarışı sorunsuz şekilde tamamladık, elektronik taraf oldukça iyi çalıştı."

“Lastikler ve yakıt tüketimi çok iyiydi. Herkes zorlanırken, biz çok iyiydik, yani bu çok iyi bir başlangıç."